印度推動碳市場 計劃2026年中上路

印度電力部長卡塔爾表示，印度正積極準備在2026年底前推出備受期待的碳市場。這項政策預計發揮重要作用，在協助產業綠色轉型的同時，確保符合國際碳規範。

碳產業新聞網站Carbon Herald報導，卡塔爾（Manohar Lal Khattar）2月底談及此事時說：「我國很快就會推出獨立的碳市場…預計2026年中推出。」

「根據這項計畫，使用化石燃料或排碳者必須購買碳信用額度，反之使用非化石燃料能源的人，將取得可在碳市場出售的碳信用額度。目前印度尚未建立的碳交易市場將於2026年啟動」。

碳市場對於印度出口商尤為重要，因為他們必須符合全球碳排規範來維持競爭力。卡塔爾強調，符合國際碳規範對企業來說非常重要，「尤其是要外銷到環保嚴格市場的業者」。

由於歐盟的碳邊境調整機制（CBAM）對碳密集進口商品徵收碳稅，鋼鐵和水泥等產業都對此表示擔憂。引入碳信用額度將激勵印度製造商採用綠色能源方案，以減少碳排並確保更符合歐盟法規。

印度碳市場的基礎於2022年奠定，當年通過的「節能修正法」（Energy Conservation (Amendment) Bill）為碳交易制度鋪路，讓企業能買賣碳信用額度，並透過財務獎勵促進永續發展，鼓勵企業減排。