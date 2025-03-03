從網路暴力到實體暴力 犯罪事件根於網路

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

網路暴力、色情內容氾濫，恐導致現實犯罪事件增加！網路極端內容瀏覽率持續上升，越來越多犯罪事件與網路行為有關，而這些犯罪者被稱為「0到100殺手」，因其在短時間內成為具有威脅性的恐怖份子，對社會造成危害。專家指出，網路暴力已成為嚴重公共健康問題。

0到100殺手

《衛報》報導，網路上極端暴力嚴重氾濫，從觀看酷刑、殘害和斬首影片到實施謀殺的過程中，表明網路極端暴力和現實生活的暴力行為可能存在關聯。司法專家警告，這些觀看網路暴力影片的人恐成為社會中的新威脅群體，甚至會是犯罪事件的殺人魔。

對此，這些人被描述為「0到100殺手」，他們通常沒有犯罪記錄，也不是慣常的嫌疑犯，然而，卻能在短時間內從無到有、走向另一個極端。

英國恐怖主義立法審查員霍爾表示，網路暴力的恐怖分子作為新威脅群體，其都是孤僻的獨行俠，其中多數人有神經發散性疾病，而網路成為他們的犯罪活動中心。

網路暴力內容氾濫

《WION》報導，一位名叫普羅斯珀的19歲少年，其於去年9月殺害他的三名家人，而當警方搜尋其網路瀏覽紀錄時，發現大量充斥暴力與性描述的內容，並在網路論壇上大肆宣揚暴力。

東倫敦大學刑事司法和網路犯罪教授戴維森表示，大量證據表明年輕人接觸網路暴力，儘管尚未確定其與現實暴力之間的聯繫，但卻已成為嚴重的公共健康問題。伯明翰城市大學犯罪學榮譽教授威爾遜則指出，社群媒體上的暴力行為越來越極端，而演算法會引導人們接觸更多內容，而對於經常被孤立的人來說，這種現象變得更加嚴重。

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