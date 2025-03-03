快訊

麥當勞性侵案…加害人非富二代！打工13年升主管 「求少女撤告」私訊對話曝

跑步多快才算有在跑？專家建議各年齡層應追求的速度指南

人人都想衝東京！日本拚觀光客翻倍 機場運能扛得住？

從網路暴力到實體暴力 犯罪事件根於網路

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
網路極端內容瀏覽率持續上升，越來越多犯罪事件與網路行為有關。（Photo by Sergey Zolkin on Unsplash under C.C License）
網路極端內容瀏覽率持續上升，越來越多犯罪事件與網路行為有關。（Photo by Sergey Zolkin on Unsplash under C.C License）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

網路暴力、色情內容氾濫，恐導致現實犯罪事件增加！網路極端內容瀏覽率持續上升，越來越多犯罪事件與網路行為有關，而這些犯罪者被稱為「0到100殺手」，因其在短時間內成為具有威脅性的恐怖份子，對社會造成危害。專家指出，網路暴力已成為嚴重公共健康問題。

0到100殺手

衛報》報導，網路上極端暴力嚴重氾濫，從觀看酷刑、殘害和斬首影片到實施謀殺的過程中，表明網路極端暴力和現實生活的暴力行為可能存在關聯。司法專家警告，這些觀看網路暴力影片的人恐成為社會中的新威脅群體，甚至會是犯罪事件的殺人魔。

對此，這些人被描述為「0到100殺手」，他們通常沒有犯罪記錄，也不是慣常的嫌疑犯，然而，卻能在短時間內從無到有、走向另一個極端。

英國恐怖主義立法審查員霍爾表示，網路暴力的恐怖分子作為新威脅群體，其都是孤僻的獨行俠，其中多數人有神經發散性疾病，而網路成為他們的犯罪活動中心。

網路暴力內容氾濫

WION》報導，一位名叫普羅斯珀的19歲少年，其於去年9月殺害他的三名家人，而當警方搜尋其網路瀏覽紀錄時，發現大量充斥暴力與性描述的內容，並在網路論壇上大肆宣揚暴力。

東倫敦大學刑事司法和網路犯罪教授戴維森表示，大量證據表明年輕人接觸網路暴力，儘管尚未確定其與現實暴力之間的聯繫，但卻已成為嚴重的公共健康問題。伯明翰城市大學犯罪學榮譽教授威爾遜則指出，社群媒體上的暴力行為越來越極端，而演算法會引導人們接觸更多內容，而對於經常被孤立的人來說，這種現象變得更加嚴重。

【更多精采內容，詳見

司法 影片 網路

延伸閱讀

洋基解除長達49年的髮禁 是從善如流還是自甘墮落？

路透社：前港督之子將任職英國駐華大使

高雄分屍魔兒時玩伴現身 吐愛賭成性變殺人魔「我怕死了」

全球地緣衝突四起…末日鐘撥快1秒 離世界毀滅剩89秒

相關新聞

控告日本自衛隊性侵！女隊員的法律訴訟戰爭

這是前日本陸上自衛隊自衛官五之井里奈（五ノ井里奈註1），實名控訴自己遭到隊上同袍集體猥褻、決定向國家和加害者提出民事訴訟時，她在記者會上說的話。如果可以，五之井並不想走到這一步。但不論是實名控訴，或是刑事訴訟，她真的已經試過各種可以想像得到管道，全都無疾而終，最後似乎只剩下這個方法。

爆滿電車飄麥當勞味道！一票日人轟不該帶食物上車：頭暈想吐

在擁擠的通勤電車裡，若有人外帶速食，讓整節車廂瀰漫著炸薯條與漢堡的香氣，這樣的行為究竟恰不恰當？據日媒Thrill News報導，一名乘客在社群平台上抱怨，在滿員電車中被麥當勞的味道包圍，感到相當不適。這則貼文迅速引發熱議，有人認為氣味干擾他人，應該避免，但也有不少網友表示，只要不在車內進食，其實無傷大雅。

性感健身網紅稱穿這衣太辣！男司機分心撞車 拒收賠償原因超爆笑

巴西發生令人哭笑不得的交通意外！有當地25歲健身女網紅稱，因她穿着與膚色十分接近的運動裝外出，吸引了1名男司機…

從網路暴力到實體暴力 犯罪事件根於網路

網路暴力、色情內容氾濫，恐導致現實犯罪事件增加！網路極端內容瀏覽率持續上升，越來越多犯罪事件與網路行為有關，而這些犯罪者被稱為「0到100殺手」，因其在短時間內成為具有威脅性的恐怖份子，對社會造成危害。

齋戒期前告別肉類！捷克狂歡節化妝遊行吸睛 傳統豬肉料理滿街香

捷克布拉格1日舉辦一年一度的Masopust狂歡節，捷克民眾裝扮成國王、魔鬼、小丑與狼等角色，參加盛大的街頭遊行；布拉格...

為平抑米價…日本政府宣布將釋出儲備米 米價仍居高不下

日本自去年秋天起米價飆漲，日本政府兩週前宣布將釋出最多21萬噸的政府儲備米以平抑米價，但米價仍未跌，每5公斤米平均價格直...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。