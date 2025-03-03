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性感健身網紅稱穿這衣太辣！男司機分心撞車 拒收賠償原因超爆笑

香港01／ 撰文：喬納森
擁有145萬粉絲的健身網紅卡蘿因穿衣太辣，令司機分心撞車。（網上圖片）
擁有145萬粉絲的健身網紅卡蘿因穿衣太辣，令司機分心撞車。（網上圖片）

巴西發生令人哭笑不得的交通意外！有當地25歲健身女網紅稱，因她穿着與膚色十分接近的運動裝外出，吸引了1名男司機，導致他駕車時突然分心失控撞上馬路旁的電線杆。她表示，幸好這位男司機沒有愛傷，事後稱誤以為她「沒穿衣服」才會分神出糗。更搞笑的是，男司機拒絕了女網紅的賠償，因為不知如何何妻子解釋原因。

男司機疑被健身網紅衣着吸引 分心撞車幸無受傷

綜合外媒報導，擁有145萬粉絲的健身網紅卡蘿（Karol Rosalin），經常在社交平台分享保持體態方法，她每周做2500下深蹲，並且嚴格執行高蛋白飲食保持身形。她稱，早前完成健身訓練後，在街上意外目擊1宗交通意外，有輛汽車突然失控撞上電線杆。

她立刻上前查看，關心司機有無受傷，幸而他沒有大礙，更向她說出撞車因由，才知意外竟是因她而起。男司機稱，他駕駛經過卡蘿時瞥見她，以為她「身上沒穿衣服」，才突然分心出事，而其實當時卡蘿身穿與膚色十分接近的運動裝。

拒收賠償因怕被妻子知出事原因

卡蘿其後受訪表示，當時她與男司機交談後，發現對方未有買車輛保險，無法獲得賠償車輛的損失，讓她感到過意不去，於是主動提出賠償男司機，不過，對方拒絕了她的好意，原因相當惹笑，因他如接受賠償，不知該怎向妻子交代車禍原因。

男女司機都會被路上異性吸引分心

根報道，因駕駛分心而發生交通事故，每天約有2,525宗，即每年約有92萬類似事件發生。其中有項針對2,142名駕駛者的調查指，高達60%男性承認被有吸引力的女性分心，另有12%的女性駕駛者亦指，曾因看型男而分心。

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文章授權轉載自《香港01》

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