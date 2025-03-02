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齋戒期前告別肉類！捷克狂歡節化妝遊行吸睛 傳統豬肉料理滿街香

中央社／ 布拉格2日專電
捷克布拉格1日舉辦一年一度的Masopust狂歡節。圖為2月22日，在傳統的馬索普斯特狂歡節期間，人們身著捷克傳統民俗服裝在波西米亞東部城市帕爾杜比採附近遊行。法新社
捷克布拉格1日舉辦一年一度的Masopust狂歡節。圖為2月22日，在傳統的馬索普斯特狂歡節期間，人們身著捷克傳統民俗服裝在波西米亞東部城市帕爾杜比採附近遊行。法新社

捷克布拉格1日舉辦一年一度的Masopust狂歡節，捷克民眾裝扮成國王、魔鬼、小丑與狼等角色，參加盛大的街頭遊行；布拉格各地市集也推出烤香腸、血腸、豬血湯等傳統美食，吸引當地民眾與遊客享用。

捷克各地在這個週末迎來年度Masopust狂歡節，這場融合音樂、遊行與傳統美食的慶典，類似於西歐的嘉年華（Carnival），通常在復活節前的齋戒期（Lent）前，也就是每年的2月底或3月初舉行。

Masopust在捷克語中意思為「告別肉類」，節慶源於基督教齋戒期前的傳統，人們在進入40天的齋戒期前，會盡情享受美食、音樂與舞蹈。此傳統活動流傳至今，吸引眾多當地民眾與遊客參與。

在Masopust狂歡節，捷克民眾穿著傳統服飾、戴上誇張面具，裝扮成國王、魔鬼、狼或其他象徵豐收與幸運的角色，參加盛大的街頭遊行。樂隊在隊伍中演奏捷克傳統民謠，人們隨音樂擺動，沉浸在熱鬧氛圍中。

捷克民眾Honza表示，Masopust就像世界各地的嘉年華，是聖誕節到復活節之間最有趣的節日。他最喜歡活動的音樂、美食和與人們相聚，這是冬天後的第一場真正的狂歡。

Honza說，Masopust的傳統之一是佩戴特色面具，如魔鬼、馬、熊等，還有許多人扮成小丑，為節日增添歡樂氣氛。

狂歡節期間，布拉格市集推出捷克傳統肉類美食，如烤香腸、烤醃豬肉、血腸，許多鄉村地區還會舉行「豬肉宴」（Zabijačka），現場製作香腸與燻肉，氣氛熱鬧非凡。

來自摩拉維亞（Moravia）的捷克民眾Jiří也參與今年的Masopust，他表示，「我最喜歡的是市集攤位，提供各種不同的美食與飲品，其中豬血湯（Prdeláčka）是一定要去嘗試的傳統料理。」

不僅捷克人熱衷這場慶典，現場也有烏克蘭民眾帶小孩參與。來自烏克蘭的Yelizaveta分享，「這個節日與烏克蘭節慶相似，著重於家庭與傳統，充滿樂趣。」

Yelizaveta說，她很喜歡狂歡節的音樂、童話劇場與各種遊戲，這些活動帶給孩子歡樂，讓家庭留下美好回憶。

捷克 美食 豬肉

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