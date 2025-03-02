齋戒期前告別肉類！捷克狂歡節化妝遊行吸睛 傳統豬肉料理滿街香

捷克布拉格1日舉辦一年一度的Masopust狂歡節，捷克民眾裝扮成國王、魔鬼、小丑與狼等角色，參加盛大的街頭遊行；布拉格各地市集也推出烤香腸、血腸、豬血湯等傳統美食，吸引當地民眾與遊客享用。

捷克各地在這個週末迎來年度Masopust狂歡節，這場融合音樂、遊行與傳統美食的慶典，類似於西歐的嘉年華（Carnival），通常在復活節前的齋戒期（Lent）前，也就是每年的2月底或3月初舉行。

Masopust在捷克語中意思為「告別肉類」，節慶源於基督教齋戒期前的傳統，人們在進入40天的齋戒期前，會盡情享受美食、音樂與舞蹈。此傳統活動流傳至今，吸引眾多當地民眾與遊客參與。

在Masopust狂歡節，捷克民眾穿著傳統服飾、戴上誇張面具，裝扮成國王、魔鬼、狼或其他象徵豐收與幸運的角色，參加盛大的街頭遊行。樂隊在隊伍中演奏捷克傳統民謠，人們隨音樂擺動，沉浸在熱鬧氛圍中。

捷克民眾Honza表示，Masopust就像世界各地的嘉年華，是聖誕節到復活節之間最有趣的節日。他最喜歡活動的音樂、美食和與人們相聚，這是冬天後的第一場真正的狂歡。

Honza說，Masopust的傳統之一是佩戴特色面具，如魔鬼、馬、熊等，還有許多人扮成小丑，為節日增添歡樂氣氛。

狂歡節期間，布拉格市集推出捷克傳統肉類美食，如烤香腸、烤醃豬肉、血腸，許多鄉村地區還會舉行「豬肉宴」（Zabijačka），現場製作香腸與燻肉，氣氛熱鬧非凡。

來自摩拉維亞（Moravia）的捷克民眾Jiří也參與今年的Masopust，他表示，「我最喜歡的是市集攤位，提供各種不同的美食與飲品，其中豬血湯（Prdeláčka）是一定要去嘗試的傳統料理。」

不僅捷克人熱衷這場慶典，現場也有烏克蘭民眾帶小孩參與。來自烏克蘭的Yelizaveta分享，「這個節日與烏克蘭節慶相似，著重於家庭與傳統，充滿樂趣。」

Yelizaveta說，她很喜歡狂歡節的音樂、童話劇場與各種遊戲，這些活動帶給孩子歡樂，讓家庭留下美好回憶。