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為平抑米價…日本政府宣布將釋出儲備米 米價仍居高不下

中央社／ 東京2日專電
日本自去年秋天起米價飆漲，日本政府兩週前宣布將釋出最多21萬噸的政府儲備米以平抑米價，但米價仍未跌，每5公斤米平均價格直逼4000日圓（約新台幣870元），約為去年的1.9倍。示意圖。圖／AI生成
日本自去年秋天起米價飆漲，日本政府兩週前宣布將釋出最多21萬噸的政府儲備米以平抑米價，但米價仍未跌，每5公斤米平均價格直逼4000日圓（約新台幣870元），約為去年的1.9倍。示意圖。圖／AI生成

日本自去年秋天起米價飆漲，日本政府兩週前宣布將釋出最多21萬噸的政府儲備米以平抑米價，但米價仍未跌，每5公斤米平均價格直逼4000日圓（約新台幣870元），約為去年的1.9倍。

鑑於米價持續上漲，日本農林水產大臣（相當於農業部長）江藤拓2月14日宣布，計畫釋出最多21萬噸的政府儲備米到市場。這是日本政府首度為了稻米順暢流通而釋出儲備米，能否抑制米價備受矚目。

日本共同社今天報導，儘管政府已公布要釋出政府儲備米，但業者之間的交易情形未見大變化，市面上米價仍未下降。本月初，儲備米競標公告將顯示要售出的稻米種類與數量，屆時市場將出現何種反應，值得關注。預料政府儲備米將在本月下旬以後才會在超市上架。

日本農林水產省公布的全國約1000家超市的平均米價顯示，2月10至16日的一週之間市面販售的每5公斤米平均價格是3892日圓，比上週漲62日圓，連續7週米價上漲。

米價較去年同期高90.4%，去年同期是2044日圓，去年9月米價突破3000日圓後就一路上漲。

根據米糧調查公司「米穀資料銀行」調查顯示，業者之間的交易市場，2月26日新潟縣產的越光米（玄米60公斤）在關東地區米價是4萬8300至4萬8500日圓。1月下旬以後，米價並未出現大變化。政府儲備米即將釋出，業者仍持觀望態度。

日本政府儲備米釋出需經過一定的手續，在實施競標公告約1週後進行競標。

日本全國超市販賣的平均米價，2024年5月左右，每5公斤米價約2100日圓左右，不過到了夏季，超市等通路缺貨導致米價迅速上漲，到了8月，每5公斤的米價突破2600日圓。

當時曾有人建議日本農林水產省釋出政府儲備米以緩解米荒，不過農林水產省持保留態度。時任農林水產大臣坂本哲志表示，等新米在市場正式流通後，能緩解米荒，價格也會一定程度回穩，但實情卻不如預期。

均價 日本 稻米 超市

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