日本東京現今年最高溫！22.1度如同5月初 3日起恐變天遇低溫
日本關東甲信地區受到高氣壓籠罩，多地氣溫今天上升，其中東京市區氣溫如同5月初一般，不過，明天起東京市區與橫濱市的氣溫可能驟降，最高氣溫可能分別僅攝氏6度及8度。
「讀賣新聞」報導，東京都市區今天下午1時33分觀測到攝氏22.1度氣溫，超越前1天的攝氏19.7度；而神奈川縣橫濱市今天下午1時42分測得攝氏20.4度，這兩地今天測得的氣溫分別為當地今年最高溫。
不過，氣象廳與橫濱地方氣象台預測，明天起到4日左右，東京都與神奈川縣會下雨或降雪，並分別於昨天發布「與雪相關的氣象資訊」，呼籲民眾注意降雪對交通的影響，以及留意路面結冰等狀況。
屆時，東京都以多摩地區為主的地區、東京23區局部地區，以及神奈川縣以山區為主的地方也可能會積雪。
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