全裸與陌生人共浴成觀光新亮點 東京推廣「錢湯」招攬外國客

在日本江戶時代，公共澡堂只需要「一錢」就可以進去洗澡，所以有「錢湯」之稱。隨著外國觀光客湧入日本，東京都自去年10月起，積極向海外推廣「錢湯」（公共澡堂）文化。讓更多旅客能安心體驗日式公共澡堂樂趣。官方特別製作多國語言宣傳影片，並推出英語、中文、韓語的入浴指南，教導訪客如何正確使用錢湯設施與遵守禮儀，該活動獲得熱烈迴響。

據日媒AMEBA TIMES報導，錢湯近年來成為外國旅客的熱門景點，東京都內的多家澡堂每日湧入來自歐洲、澳洲等地的訪客。不過，京都的錢湯業者對外國觀光客的態度較為低調。專門經營錢湯的湊三次郎表示，目前京都的錢湯並未特別招攬外國客，若投入更多宣傳，預計會吸引更多國際旅客。他也提到，雖然錢湯文化逐漸受到關注，但訪客增長的幅度仍有限。

由於錢湯與西方國家的泡湯習慣大為不同，不少外國旅客初次體驗時，對需要「全裸和其他人一起洗澡」感到新奇又害羞，而部分遊客則對日本錢湯「先清潔身體再入浴」的規則感到困惑。因此，許多錢湯業者推出附外語的圖解說明，以漫畫方式介紹入浴步驟，確保外國旅客能輕鬆理解，享受這項獨特體驗。

隨著觀光客對錢湯的興趣增加，部分業界人士也開始思考是否能將這一傳統文化輸出海外。有外國創業家表示，若能將日式錢湯的經營模式、空間氛圍與入浴禮儀一同輸出，或許能開創新的國際市場，讓錢湯文化不僅限於日本，而是成為全球共享的泡湯體驗。