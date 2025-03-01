氣旋加蘭斯侵襲法屬留尼旺島 造成至少4人死亡
法國在印度洋的屬地留尼旺島（La Reunion）昨天遭到氣旋加蘭斯（Garance）侵襲，留尼旺島當局今天表示，氣旋挾帶時速155公里的強風，造成當地至少4人喪命。
路透社報導，留尼旺島當局於社群媒體X平台發布的更新訊息寫道：「加蘭斯威力已減弱成強烈熱帶風暴，並解除紅色警戒。」貼文也提醒當地民眾保持警覺且減少外出。
法新社報導，留尼旺島當局提到，島上953人被安置在避難中心，還有16萬人無電可用，以及31萬人無法取得飲用水。
加蘭斯昨天登陸留尼旺島北部，吹翻許多民房的屋頂。
法國氣象局（Meteo France）指出，加蘭斯席捲當地數小時，之後從留尼旺島西南方出海。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言