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氣旋加蘭斯侵襲法屬留尼旺島 造成至少4人死亡

中央社／ 巴黎1日綜合外電報導

法國在印度洋的屬地留尼旺島（La Reunion）昨天遭到氣旋加蘭斯（Garance）侵襲，留尼旺島當局今天表示，氣旋挾帶時速155公里的強風，造成當地至少4人喪命。

路透社報導，留尼旺島當局於社群媒體X平台發布的更新訊息寫道：「加蘭斯威力已減弱成強烈熱帶風暴，並解除紅色警戒。」貼文也提醒當地民眾保持警覺且減少外出。

法新社報導，留尼旺島當局提到，島上953人被安置在避難中心，還有16萬人無電可用，以及31萬人無法取得飲用水。

加蘭斯昨天登陸留尼旺島北部，吹翻許多民房的屋頂。

法國氣象局（Meteo France）指出，加蘭斯席捲當地數小時，之後從留尼旺島西南方出海。

法國 社群媒體 風暴

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