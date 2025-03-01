氣旋加蘭斯侵襲法屬留尼旺島 造成至少4人死亡

全球首富馬斯克領軍的「政府效率部」（DOGE）裁員大刀揮向聯邦政府各機關，人人自危。馬斯克撂狠話、搶版面，是「面子」；熟悉聯邦政府架構、實際掀起腥風血雨，讓聯邦政府雇員不寒而慄的「裡子」另有他人，才是真正的狠角色……

2025-03-01 10:30