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菲著名潛水地2遊客被暗流捲走喪命 1人失去雙臂疑遭鯊魚啃食

中央社／ 馬尼拉1日專電
圖為著名潛水地點八打雁省佛德島（Verde Island）潛水遊客。 美聯社資料照
圖為著名潛水地點八打雁省佛德島（Verde Island）潛水遊客。 美聯社資料照

菲律賓媒體報導，2名俄羅斯籍遊客在八打雁省（Batangas）海域潛水時不幸死亡，其中1人的雙臂疑遭鯊魚啃食，據信是當地首宗鯊魚攻擊事件。

菲律賓GMA電視台今天報導，6名俄羅斯籍遊客、1名巴西遊客2月27日上午在2名菲籍潛水師的帶領下，赴著名潛水地點八打雁省佛德島（Verde Island）潛水。

9人分為兩組潛水，其中1組被暗流捲走，有2名俄羅斯人幸運浮起，但有2人失蹤，分別為29歲、39歲。

海岸防衛隊接獲通報，連同多名潛水教練前往搜尋，發現其中1人在海面載浮載沉，撈起送醫但宣告不治，死者疑因氧氣耗盡溺斃。

接近傍晚時，搜救人員發現另1具漂浮的遺體，四周有鯊魚環繞，已經失去雙臂。

報導引述海岸防衛隊人員說，這是當地首次發生鯊魚攻擊潛水員的事件。

但1名潛水專家對此表示懷疑。他說，事發海域確實有鯊魚出沒，但過去40年來從未聽聞鯊魚攻擊人類事件，也有可能是強勁水流將遇難者不斷沖向珊瑚礁或岩石所致。

海岸防衛隊已與地方政府及潛水業者會商，研究如何避免類似事件再次發生，並將加強潛水安全規範。

俄羅斯 潛水員 菲律賓 鯊魚

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