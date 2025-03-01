Taiwan can help 台大團隊守護瓜地馬拉婦幼健康

中美洲友邦瓜地馬拉由於醫療資源缺乏，導致孕婦及新生兒死亡率居高不下。台灣駐瓜地馬拉技術團和台大醫院醫療團隊，共同推動瓜國「產婦和新生兒計畫」，6年來成功改善許多孕婦和新生兒健康。

台灣協助瓜地馬拉婦幼健康，提升醫療機構功能，並且培育超過1000名當地護理專業人員，瓜地馬拉衛生部官員也盛讚台灣「守護瓜國婦女的健康和希望」。

自2019年起，駐瓜地馬拉技術團展開2期，每期時程3年的「產婦和新生兒計畫」，透過和台大醫院團隊合作，以導入醫療設備，人員培訓和推廣衛生教育3管齊下，協助瓜國提升軟硬體醫療照護能力。

台大醫院副院長黃國晉率領國際醫療及婦產新生兒科團隊，28日參加在瓜地馬拉舉辦的「台瓜婦幼照護經驗交流論壇」。

黃國晉表示，台灣在醫療及科技的領域成績卓著，而台大醫院無論是在婦幼照護、癌症照護和緊急救護等，都有很強的團隊。近年來也開發醫療資訊系統、智慧醫療科技等領域，未來希望能配合友邦瓜地馬拉的國家政策，結合台灣醫療強項共同合作，落實「Taiwan can help」的精神。

台大醫院國際醫療中心執行長朱家瑜，更是第6度來到瓜地馬拉推動並考察孕產婦和新生兒計畫的實施。朱家瑜表示，6年來不只培訓出超過1000名專業醫護人員，舉辦62場訓練課程，更導入了8600件如超音波，生命監測儀，早產兒保溫箱等等醫療器材。

朱家瑜回憶2016年第一次來瓜地馬拉考察，發現當地婦幼醫療資源嚴重不足，例如重要的「胎心音監測器」整個醫院只有2台，根本無法應付眾多孕婦的需求；此外一旦發生危急的「胎兒窘迫」，15張病床的卻只有2台呼吸器可以使用，在沒有儀器監測判讀的情況下，許多瓜地馬拉醫生只能「憑感覺」或是「靠運氣」來處理緊急情況。

朱家瑜強調，台大醫療團隊第一階段，就先引入「正壓呼吸器」的使用和醫療概念，取代傳統昂貴，而且需要插管技術的呼吸器。除了引進各種硬體器材，提升醫療人員教育訓練外，也協助瓜國的醫療體系進行分級和完善轉診制度的規畫，讓孕婦和新生兒有更充足的醫療資源和就醫環境，大大降低分娩的危險性。

朱家瑜表示，「我們目標就是將台大醫院的標準，推廣到瓜國的婦幼醫療環境」。

與會的瓜地馬拉衛生部次長卡瓦佑Sandra Carballo，更發言感謝台大醫療團隊和駐瓜地馬拉技術團，因為台灣的愛心「保護了瓜國婦女的健康，也守護了他們的生兒育女的希望」。

瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）曾經公開表示，瓜地馬拉有許多孕婦由於營養不良或是疾病感染，導致每10名嬰兒中就有1名是早產兒。同時瓜國政府也統計，由於醫療機構量能不足，且缺乏專業醫護人員，導致瓜地馬拉孕產婦及新生兒死亡率，是中美洲及加勒比海地區中最高的。