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爆滿電車飄麥當勞味道！一票日人轟不該帶食物上車：頭暈想吐

聯合新聞網／ 綜合報導
速食的味道是香是困擾，因人而異。速食示意圖。 圖／Ingimage
速食的味道是香是困擾，因人而異。速食示意圖。 圖／Ingimage

在擁擠的通勤電車裡，若有人外帶速食，讓整節車廂瀰漫著炸薯條與漢堡的香氣，這樣的行為究竟恰不恰當？據日媒Thrill News報導，一名乘客在社群平台上抱怨，在滿員電車中被麥當勞味道包圍，感到相當不適。這則貼文迅速引發熱議，有人認為氣味干擾他人，應該避免，但也有不少網友表示，只要不在車內進食，其實無傷大雅。

支持者認為，攜帶速食外帶只是日常生活的一部分，並沒有什麼問題。有網友表示：「車廂裡噴濃烈香水的人還比較讓人難受吧！」也有人認為：「如果只是當成普通行李攜帶，不影響他人就沒關係。」但即便如此，許多人仍強調，雖然味道可以接受，但「如果真的在車廂內吃東西就太過分了」，覺得有些基本禮儀還是應該遵守。

反對者則認為，在密閉空間內攜帶強烈氣味的食物，可能對其他乘客造成困擾，尤其是孕婦、身體不適者或對氣味敏感的人。有網友留言：「滿車都是薯條味，讓人聞了頭暈想吐。」也有人坦言：「懷孕時聞到這種味道真的很痛苦，應該要多考慮乘客的狀況。」

此外，有人建議，如果真的需要攜帶氣味重的食物，應該用雙層塑膠袋包好，減少味道散出。是否適合外帶速食在電車裡，雖然沒有明確規範，但從這些討論可以看出，許多人希望彼此保持體諒與尊重。

味道 車廂 速食 麥當勞

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