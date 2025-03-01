快訊

嘉義「零食界好市多」出事了！ 疲老闆爆倒閉…網紅鳳梨受害：將不再惜情

好市多一款「超夯行李箱」4千有找！網推去日本實用 內行人曝1點要注意

當君主遇上民主 法國凡爾賽宮限時開放國會兩院廳

中央社／ 巴黎28日專電

法國凡爾賽宮為慶祝法蘭西共和國成立第150週年，首次限時開放隱藏於宮內的「國會兩院廳」與「國會主席官邸」。此空間建於1875年，見證法國國會確立為兩院制，至今仍是凡爾賽宮中民主運行的重要地點。

自2月中至9月底，已購買凡爾賽宮門票者，僅週末能自由入內參觀，週間則需加購導覽行程，導覽內容爬梳法國政治歷史。

例如在「當共和國坐進凡爾賽宮」導覽中，將介紹在1871年時，拿破崙三世帝國垮台、普法戰爭結束，當時法國社會中的共和黨（Républicains）與君主黨（Monarchiste）正相互角力，已廢棄的凡爾賽宮逐漸被國民議會與參議院各自佔領。

1875年，法國國會以一票之差通過憲法修訂，制定未來的總統需由國民議會與參議院以絕對多數票選出，任期7年。確立法國國會為兩院制，因此奠定長久的共和國體制。同年，建築師德喬里（Edmond deJoly）以僅6個月的時間趕工，於凡爾賽宮內完成「國會兩院廳」（Salle du Congrès）。

凡爾賽宮館長萊西堡（Christophe Leribault）日前接受法國電視媒體TF1的拍攝，帶領鏡頭從凡爾賽宮正門走向安靜的城堡南翼，以不起眼的鑰匙打開一扇平凡之門後，一座可容納1500人的半圓形會議廳映入眼簾，佔地600平方公尺（約180坪），從地毯到座椅都覆蓋著紅色天鵝絨。

「國會兩院廳」相較在1879年從凡爾賽宮遷出，各自移至巴黎不同地點的國民議會和參議院都還大。

此後國會兩院仍會回到凡爾賽宮的「國會兩院廳」裡選舉總統，至1953年止總共選出16位。直到此時，當國會兩院為修憲、或總統需發表特殊演說時，就會回到「國會兩院廳」。例如2024年3月國會兩院便在此通過「自願終止妊娠」 （IVG）入憲案，使法國成為全球首個以憲法保障墮胎權與自由的國家。

館長萊西堡說：「『國會兩院廳』能看到凡爾賽宮的另一面，是法蘭西共和國最重要的地方之一。」

萊西堡並形容「國會兩院廳」所具有的宮廷氣息令人玩味，尤其裝潢之中佈滿看似衝突的皇室物件，忠實呈現150年前的微妙政治氣氛。

例如象徵路易十四的太陽王黃金壁飾隨處可見；大型壁畫裡所描繪的是仍坐在國王寶座上的路易十六，好像不曾被送上斷頭台的看著國會兩院開會；而裝飾符號鑲以F（France），而非現今常見的RF（République française）。

感到錯愕的參觀者表示：「讓君主時期跟共和時期放在一起，真是不尋常的組合。」也有參觀者從150年的歷史縱深來欣賞：「在這個看似君主制的空間框架裡，卻實行共和制的民主。」

本次另開放的「國會主席官邸」（L’appartementdu président du Congrès）與「國會兩院廳」同時建成，裝飾華麗，並擁有可俯瞰橘園的4個隔間，至今仍供兩院與總統使用。目前正展出關鍵政治人物的油畫肖像與雕像，回顧法蘭西共和國的政治變遷。

官邸 法國 館長

延伸閱讀

全台唯一奉祀228事件受難者 民進黨雲林縣黨部追思

川普政策髮夾彎！一度想取消澤倫斯基訪美 全靠這2人軟化態度

5位前任國防部長聯名致函國會 要求調查川普大清洗軍方高層責任

烏克蘭國會二度表決通過挺澤倫斯基決議 馬斯克給出4字回應

相關新聞

整頓聯邦政府的幕後操盤者 沃特比馬斯克更危險更極端

全球首富馬斯克領軍的「政府效率部」（DOGE）裁員大刀揮向聯邦政府各機關，人人自危。馬斯克撂狠話、搶版面，是「面子」；熟悉聯邦政府架構、實際掀起腥風血雨，讓聯邦政府雇員不寒而慄的「裡子」另有他人，才是真正的狠角色……

全女性組員上太空 寫紀錄

亞馬遜創辦人貝佐斯的未婚妻桑切斯（Lauren Sanchez）預計今年春季與全女性機組人員，搭乘藍源公司的新謝帕德號（...

日媒揭大阪特區民宿4成為大陸人經營 藉此移居日本

日媒報導，據調查截至去年底，在大阪市內獲得「特區民宿」認定的5587家業者當中，由中國人或是中國法人經營的比例高達41%...

時隔逾60年首次！全女性搭火箭上太空 名單驚見凱蒂佩芮等大咖

英國BBC報導，美國流行音樂天后凱蒂佩芮（Katy Perry）將搭乘航太公司「藍源」（Blue Origin）的新牧羊...

傳奇演員金哈克曼 身兼畫家、作家 95歲人生謝幕

「我只想當一名演員。」金哈克曼在2003年獲頒金球獎終身成就獎時致詞時，曾借用電影「巴頓將軍」（Batton）裡的名言：...

明星、導演哀悼：找不到比金哈克曼更優秀演員

95歲資深影星金哈克曼(Gene Hackman)與妻子貝琪．荒川(Betsy Arakawa)27日被發現陳屍新墨西哥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。