難得「7星連珠」將登場 成因為何、觀測方式一次看

太陽系除地球以外的其餘7顆行星今天晚間將在天空排成一列，形成罕見的所謂「7星連珠」，預計下次出現要等到2040年。法新社整理出相關介紹及最佳觀測方式。

●究竟發生什麼事？

太陽系所有8顆行星雖然都是繞著太陽旋轉，但速度各不相同，不過大致都在同個平面上。這是因為一般認為，這些星球約在46億年前由一圈巨大的氣體與灰塵形成，此後它們就一直在這個軌道上繞行。

英國華瑞克大學（University of Warwick）的系外行星研究人員阿姆斯壯（David Armstrong）告訴法新社，「偶爾當一切順利時」，其餘7顆行星會全部出現在地球的同一側，使得能夠同時在天空中看到它們。

這也意味從我們身處的地球看過去，這7顆行星像是排成一條直線，但實際上它們在太陽系中的位置並非來到一條直線上。

阿姆斯壯也指出，這種情況雖然少見，但比較具有「科幻小說」般的話題，而非科學意義。

●如何看到「7星連珠」？

阿姆斯壯說，「走到戶外抬頭看」就行了。而在北半球要看到大多數行星的最佳時機，是在今天日落剛過後，且離赤道越北越可能看得清楚。

不過，天空是否無雲也是關鍵，且最好遠離城市光害。但要看到所有7顆行星，必須動用望遠鏡或強大的雙筒望遠鏡。

●哪幾顆行星最容易看見？

阿姆斯壯建議先找找金星，它應該是日夜交替時天空中最亮的星。此外紅色的火星和龐大的木星也容易看到。

至於水星，英國格林威治皇家天文台（RoyalObservatory Greenwich）的天文教育官李伊（JessicaLee）指出，日落後的一段短時間內，就可在太陽下山處見到它。

阿姆斯壯解釋說，水星和金星都會出現在靠近地平線的位置，因為這兩顆行星皆比地球更靠近太陽。

而要看到泛出黃色的土星，則較為麻煩。這顆行星在太陽下山時會出現在緊貼地平線處，李伊說：「如果你的西方地平線視野清晰，你或許就能看到它。」

若要清楚看到太陽系中位置最遠的海王星與天王星，則得用上望遠鏡或強大的雙筒望遠鏡。李伊提示，天王星將會在靠近木星的位置。

●如果空中有雲怎麼辦？

技術上來說，「7星連珠」是在今天出現；但當中不少顆星已經好幾週可在空中看到，且包括木星、火星、金星和土星等多顆星接下來幾天也都還看得見。

阿姆斯壯表示：「這絕對不像是除了今晚就永遠看不到了。」但取決於天氣，「只能冀望今夜天空無雲」。