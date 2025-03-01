全女性組員上太空 寫紀錄

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

亞馬遜創辦人貝佐斯的未婚妻桑切斯（Lauren Sanchez）預計今年春季與全女性機組人員，搭乘藍源公司的新謝帕德號（New Shepard）火箭上太空，同行者之一為美國流行音樂天后凱蒂佩芮（Katy Perry）。

貝佐斯旗下航太公司藍源27日宣布，這次太空任務的六名成員還包括哥倫比亞廣播公司（CBS News）主持人金恩（Gayle King）、前美國太空總署（NASA）科學家鮑伊（Aisha Bowe）、民權人士阿曼達．阮（Amanda Nguyen）和製片人弗林（Kerianne Flynn）。這將是1963年蘇聯女太空人泰瑞絲可娃（Valentina Tereshkova）獨自執行任務以來，首次全女性太空飛行。

桑切斯在2023年宣布這項全女性飛行計畫時，對《Vogue》雜誌說，這些女性都很卓越，她們「為全體女性開闢道路」。凱蒂佩芮則透過聲明表示，希望藉此旅程激勵自己的女兒「立志做到比『登天』還難的事」。

新謝帕德號的命名，是為紀念首名進入太空的美國人艾倫．謝帕德（Alan Shepard），載人的航程一般約持續11分鐘，且為全自動駕駛。這項名為NS-31的飛行任務是新謝帕德號計畫第11次載人上太空的任務，預計搭載這組「女子天團」飛越海拔100公里左右、國際公認為太空邊緣的「卡門線」。

太空人 美國 貝佐斯

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