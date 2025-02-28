快訊

中職／還沒點頭有原因 陳傑憲談10年約：可能生涯最後一張

13歲國中生疑遭餵毒猝死 奶奶淚曝愛孫生前異狀連喊：有加料

為保護自然環境找資金 聯合國最後關頭達成協議

中央社／ 羅馬27日綜合外電報導

聯合國為保護自然環境展開的談判先前陷入僵局，被視為地緣政治緊張局勢下對國際合作的一次考驗，但各國今天打破僵局，在最後關頭達成協議，籌劃出保護自然環境的資金計畫。

法新社報導，富裕國家及發展中國家克服去年底在哥倫比亞卡利（Cali）開會出現的嚴重分歧，針對募集和分配保護物種所需的巨額資金達成妥協方案。

在聯合國糧農組織（FAO）羅馬總部進行重啟談判會議的最後一天，與會代表們於最後一刻做成重要決定後紛紛起立鼓掌。

聯合國生物多樣性公約（Convention on BiologicalDiversity）締約方大會第16次會議（COP16）的哥倫比亞籍主席穆罕瑪德（Susana Muhamad）樂見各國合作突破僵局，「在這個非常分裂又衝突的世界」取得進展。

她說道：「這很美好，因為我們為了保護生命而齊聚於此，沒有比這更重要的事了。」

各國已於兩年多前的生物多樣性公約締約方大會第15次會議達成里程碑式協議，規劃要在2030年之前停止嚴重破壞自然環境，並保護生態系統與野生動植物，因為人類的糧食、氣候調節和經濟繁榮都仰賴自然。

科學家們警告必須盡早行動，約100萬個物種有滅絕危機，人類不符合可持續發展的耕作和消費模式破壞了森林、耗盡土壤肥沃力，並導致地球上最偏遠的地方都出現塑膠污染。

今天達成的妥協方案被視為推動2022年協議的關鍵，當時各國同意保護全球30%的陸地及海洋。

各國正面對一連串挑戰，包括貿易糾紛、債務困境和海外援助刪減，尤其是美國總統川普（DonaldTrump）今年1月就任以來採取的措施。

美國尚未批准聯合國生物多樣性公約，也沒派代表出席會議。

各國先前已經同意，要在2030年之前每年撥出2000億美元用於保護自然環境。

哥倫比亞 美國 聯合國

延伸閱讀

專家控政府鎮壓 尼加拉瓜退出聯合國人權理事會

偷渡赴泰被羈押逾10年 40維族遭祕密遣返新疆 各界譴責

義大利無意參加歐洲駐軍烏克蘭 外長盼由聯合國主導

安理會通過美國起草決議案 對俄烏衝突採取中立

相關新聞

傳奇演員金哈克曼 身兼畫家、作家 95歲人生謝幕

「我只想當一名演員。」金哈克曼在2003年獲頒金球獎終身成就獎時致詞時，曾借用電影「巴頓將軍」（Batton）裡的名言：...

明星、導演哀悼：找不到比金哈克曼更優秀演員

95歲資深影星金哈克曼(Gene Hackman)與妻子貝琪．荒川(Betsy Arakawa)27日被發現陳屍新墨西哥...

金哈克曼妻子 曾是鋼琴家、商人 相伴走向生命終點

金像獎影帝金哈克曼（Gene Hackman）的日裔妻子貝琪·荒川（Betsy Arakawa）曾是古典鋼琴家，也是一名...

日本大學更好考？中國學生掀海外名校升學潮 瘋搶東大光環

據日媒FNN報導，中國大學入學競爭日益激烈，許多中國考生將目標轉向日本高等學府，特別是東京大學等頂尖名校。由於日本的大學入學門檻相對較低、學費比歐美便宜，加上治安良好，吸引了大批中國學生來日備考。

后翼棄兵參考對象 俄傳奇棋士斯帕斯基88歲辭世

俄羅斯西洋棋總會（Russian Chess Federation）今天宣布，前蘇聯西洋棋特級大師斯帕斯基（Boris ...

遊日注意 大阪環球影城現場將不再售票或換票

日本環球影城（USJ）宣布計畫在今年春季全面關閉設於入口處的售票亭，未來僅限線上購票。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。