為保護自然環境找資金 聯合國最後關頭達成協議

聯合國為保護自然環境展開的談判先前陷入僵局，被視為地緣政治緊張局勢下對國際合作的一次考驗，但各國今天打破僵局，在最後關頭達成協議，籌劃出保護自然環境的資金計畫。

法新社報導，富裕國家及發展中國家克服去年底在哥倫比亞卡利（Cali）開會出現的嚴重分歧，針對募集和分配保護物種所需的巨額資金達成妥協方案。

在聯合國糧農組織（FAO）羅馬總部進行重啟談判會議的最後一天，與會代表們於最後一刻做成重要決定後紛紛起立鼓掌。

聯合國生物多樣性公約（Convention on BiologicalDiversity）締約方大會第16次會議（COP16）的哥倫比亞籍主席穆罕瑪德（Susana Muhamad）樂見各國合作突破僵局，「在這個非常分裂又衝突的世界」取得進展。

她說道：「這很美好，因為我們為了保護生命而齊聚於此，沒有比這更重要的事了。」

各國已於兩年多前的生物多樣性公約締約方大會第15次會議達成里程碑式協議，規劃要在2030年之前停止嚴重破壞自然環境，並保護生態系統與野生動植物，因為人類的糧食、氣候調節和經濟繁榮都仰賴自然。

科學家們警告必須盡早行動，約100萬個物種有滅絕危機，人類不符合可持續發展的耕作和消費模式破壞了森林、耗盡土壤肥沃力，並導致地球上最偏遠的地方都出現塑膠污染。

今天達成的妥協方案被視為推動2022年協議的關鍵，當時各國同意保護全球30%的陸地及海洋。

各國正面對一連串挑戰，包括貿易糾紛、債務困境和海外援助刪減，尤其是美國總統川普（DonaldTrump）今年1月就任以來採取的措施。

美國尚未批准聯合國生物多樣性公約，也沒派代表出席會議。

各國先前已經同意，要在2030年之前每年撥出2000億美元用於保護自然環境。