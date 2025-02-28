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日本首例 慶大醫院批准子宮移植臨床研究

中央社／ 東京28日綜合外電報導

日本慶應義塾大學內部的審查委員會已批准「子宮移植」手術，作為臨床研究，成為日本首例，這項手術有望讓先天沒子宮的女性能懷孕與生產。院方未來將評估是否實際執行手術。

日本電視台（Nippon TV）報導，慶應義塾大學（簡稱慶應大學）專任講師木須伊織等人組成的研究團隊，2022年向慶應義塾臨床研究審查委員會，申請實施子宮移植手術。

慶應義塾大學醫院（簡稱慶應大學醫院）昨天宣布，審查委員會認為計畫符合「實施臨床研究相關標準」，已批准這項計畫。

這項臨床研究的目的是，調查活體子宮移植的有效性與安全性。根據當時的實施計畫書，接受移植的對象共3人，其中有人天生沒子宮，而子宮捐贈者為母親、姊妹等親屬。

慶應大學醫院接下來將評估是否執行這項臨床研究手術。報導指出，即便子宮移植手術將來僅以研究的形式執行，但是有望替先天性無子宮的女性開啟生育之路。

日本迄今沒有實施人類子宮移植的前例。日本最大的醫學組織、日本醫學會從醫學與倫理等觀點，經過多次評估後於2021年發布報告，允許限於少數案例的情況下，基於臨床研究目的，進行人類活體子宮移植。

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