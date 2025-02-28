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后翼棄兵參考對象 俄傳奇棋士斯帕斯基88歲辭世

中央社／ 莫斯科27日綜合外電報導
前蘇聯西洋棋特級大師斯帕斯基(左)。美聯社資料照
前蘇聯西洋棋特級大師斯帕斯基(左)。美聯社資料照

俄羅斯西洋棋總會（Russian Chess Federation）今天宣布，前蘇聯西洋棋特級大師斯帕斯基（Boris Spassky）與世長辭，享壽88歲。

斯帕斯基在1972年世界西洋棋錦標賽敗給美國對手費雪（Bobby Fischer），這場發生於冷戰時期的世紀之戰青史留名，成為許多書籍、紀錄片和電影的靈感來源。

最著名的是啟發美國作家特維斯（Walter Tevis）創作小說「后翼棄兵」（The Queen's Gambit），影視串流平台Netflix在2020年改編成同名影集後廣受好評。

法新社報導，俄羅斯西洋棋總會在官網聲明中說，「第10屆世界冠軍斯帕斯基辭世，享壽88歲」，並稱這是「國家巨大損失」。聲明未透露具體過世時間或原因。

斯帕斯基1969年成為世界冠軍，之後一直保持這個頭銜，直到他敗給美國鬼才費雪。

當時的蘇聯在世界西洋棋錦標賽稱霸多年，斯帕斯基面臨必須取勝的局面，最初也取得領先。但費雪奮起反擊，最終勝出，終結自1948年以來世界冠軍都是蘇聯棋士的情況。

儘管這場敗仗對俄方來說是一大打擊，但斯帕斯基數十年後坦言，擺脫「巨大的責任」對俄方來說是一種解脫。

斯帕斯基1937年出生於列寧格勒（Leningrad），也就是現在的聖彼得堡（Saint Petersburg），他從小就展現出非凡的天賦，18歲就成為青少年世界冠軍，當時更成為史上最年輕的特級大師。

世界冠軍 蘇聯 西洋棋

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