連九年下降 日本出生人數寫新低

日本去年出生人數再創新低，連續第九年下降，也跌破1899年有紀錄以來最低點。反映出即便政府努力頒訂政策，仍難挽回人口負成長的頹勢。

日本厚生勞動省27日公布數據，2024日本出生人數為720,988人，較2023年減少5%。死亡人數則年增1.8%，達到162萬人，使日本去年人口年減數歷來新高，達90萬人。

相較之下，南韓去年出生率則睽違九年首度增長，主因是疫情後結婚人數增加。部分人口專家期待日本也能在後疫情時代迎來生育率上升，但事與願違。

前首相岸田文雄在2023年曾警告，人口不斷萎縮與老化，已使日本處在「是否能夠讓社會繼續維持運作」的臨界點。政府為了抵禦人口減少，也頒布愈來愈強力的獎勵措施，比如東京都政府實驗推行一周四天工作制，現任首相石破茂也推出3.6兆日圓的兒童照護系列政策，包含對懷孕家庭的支持，並改善育兒員工的工作條件。但年輕人依然對生育下一代興趣缺缺。

出生人口持續下降，增加日本政府負債問題的急迫性，該國已名列負債最嚴重的已開發國家。根據國際貨幣基金（IMF）報告，今年日本政府債務占其GDP的232.7%。

勞動人口減少，使國庫稅收下降，也對苦於員工短缺的企業帶來壓力。日本工作年齡人口在1995年攀抵高峰，但彼時勞動力已經相對緊張。日本失業率僅2.4%，是OECD國家中最低，且已將近四年維持在3%以下。根據研究機構Recruit Works Institute預估，2040年前日本將面臨1,100萬名勞動力缺口。Teikoku Databank的調查更顯示，去年有破紀錄的342家企業因為人力不足而破產。

社會安全支出也因年屆退休人口持續增加而不斷升高。從去年4月開始的財政年度，日本政府在社會安全方面的支出達到37.7兆日圓（2530億美元），且在過去十年來增長了20%。

退休金系統也承受壓力。過去20年來，退休金的提繳人數減少了300萬人，但領取人數則增加了近40%。