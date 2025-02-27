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M痘疫情仍猖獗 世衛組織維持最高級別警示
世界衛生組織今天宣布，由於病例數上升、受影響國家增加，決定繼續將M痘疫情列為世衛最高級別警示的「國際關注公共衛生緊急事件」。
法新社報導，世界衛生組織（WHO）在瑞士日內瓦召開緊急委員會會議後發布聲明指出：「M痘病例激增情況繼續符合國際關注公共衛生緊急事件（PublicHealth Emergency of International Concern，PHEIC）的標準。」
M痘緊急委員會25日第3次開會，向世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）提出疫情仍然構成「國際關注公共衛生緊急事件」的建議。
聲明指出，「基於病例數繼續上升、地理傳播持續存在、剛果民主共和國東部的暴力阻礙反應，以及缺乏資金貫徹因應計畫」，作出這項決定。
譚德塞同意委員會建議，將最早於去年8月14日宣布的這項警示延長。這是世衛根據對196國具有法律約束力的「國際衛生條例」（International HealthRegulations）發布的最高級別警示。
過去稱為猴痘（monkeypox）的M痘疫情在非洲，尤其在剛果民主共和國快速傳播，譚德塞因而宣布這項警示。
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