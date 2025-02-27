美國爭議網紅在羅馬尼亞遭控性侵 竟搭私人機逃往佛州
機場消息人士透露，過去幾年在羅馬尼亞遭控人口販運和涉及性侵的美國爭議網紅安德魯泰特（Andrew Tate），今天與胞弟崔斯坦搭乘私人飛機離開羅馬尼亞，飛往美國佛州。
法新社報導，羅馬尼亞檢方指控，38歲前職業自由搏擊手安德魯泰特和小他兩歲的弟弟崔斯坦（Tristan Tate），曾於2021年初與2名女子在羅馬尼亞和英國創立犯罪組織，並且性剝削多名受害人。
擁有英國和美國雙重國籍的泰特兄弟檔堅稱他們是無辜的。羅馬尼亞組織犯罪暨恐怖主義調查局（DIICOT）表示，一同赴美的這兩人仍得「接受司法監督」，而且「每次接獲司法機關傳喚都必須到場」。
羅馬尼亞航空新聞媒體BoardingPass說，當地時間剛過清晨6時，「一架『灣流G550型』（GulfstreamG550）私人噴射機在羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）起飛，目的地是佛州勞德岱堡（FortLauderdale）。這架班機將飛行12小時，中途不落地。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言