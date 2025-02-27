讓旅遊更友善！澳政府砸3.5億元 盼改造「無障礙自然景點」

聯合國公約指出：「身心障礙者有參與文化生活、娛樂、休閒和體育活動之權利。」為了讓殘障人士有更友善的旅遊空間，澳洲聯邦艾班尼斯政府宣布，將投資澳幣1700萬（約新台幣3.5億元）來改善各州設施，讓殘障群體能夠方便地遊覽自然景觀。

根據「澳洲新報」報導，澳洲聯邦政府宣布推動「無障礙澳倡議」，為各州的國家公園、海灘及遊樂場所提供資金，強化無障礙基礎設施，確保更多澳洲人能夠平等使用這些公共場所。

此項投資將使國家公園得以採購全地形輪椅，讓遊客能夠進入傳統輪椅難以通行的步道。此外，無障礙路徑的改善也能讓行動不便者，更加方便地進入自然景區。

海灘設施方面，改造後的設施可能包括專為沙灘、礫石及其他地形設計的沙灘椅，以及可提供穩定行走平台的滾動墊，進一步提升無障礙通行環境。此倡議建立在聯邦政府於2022年10月推出的「改變場所」計畫之上，該計畫已為殘障人士及其護理人員提供比標準更大的無障礙衛生間。

聯邦政府將為符合條件的無障礙基礎設施提供最多100%資金，並為新的固定更衣室設施及遊樂空間提供最多50%的建設費用，其餘成本將由相關州政府自行承擔。聯邦政府鼓勵所有州和領地申請資金，並計畫與各州對口部門合作，以確定哪些景點最能從投資中受益。

國家殘疾保險計畫部長李禾芙（Amanda Rishworth）表示，這項投資將為澳洲的殘障群體和國際遊客提供更好的無障礙體驗，確保他們能夠享受國家的自然環境與公共空間。她強調，殘障人士應該擁有融入社區、探索戶外的權利，並鼓勵各州政府與聯邦政府接洽，共同推動無障礙設施的建設。

對此，慈善組織「Accessible Beaches Australia」創始人赫里霍雷克（Jeroen Helihorek）指出，當地社區爭取海灘無障礙通行已超過十年，但成效有限，如今聯邦政府的投資將可能改變現狀。他希望全國各地的巡邏海灘至少能夠實現無障礙通行，讓坐輪椅者及老年人也能享受海灘活動。

赫里霍雷克強調，州及地方機構需積極規劃並善用這筆資金，以確保資源得以有效運用。該項投資計畫將於2024至2025年啟動，並持續至2027到2028年，逐步改善澳洲的無障礙環境。