運動APP有助於習慣養成？ 專家憂：恐誘發「心理疾病」

隨著科技進步，不少人在運動時會搭配手機應用程式，透過程式中的進度條，時刻追蹤自身的完成狀況。不過，有研究顯示，若長期依賴這些程式，恐怕會導致使用者出現「成癮」的負面影響。

根據「澳洲新報」報導，臨床心理學博士生安德伯格指出，手機應用程式雖有助於促進鍛鍊，但若時刻保持飲食控制、過度關注體重，恐怕會對使用者產生負面影響。

數據中顯示，2023年全球有將近3.11億人使用運動APP來追蹤飲食、卡路里及運動狀況。「遊戲化」的設計，雖然吸引使用者養成規律運動的習慣，同時卻也衍生出不少問題。

安德伯格提到，過度計算卡路里，恐怕會成為一種「強迫症」，若某些飲食或運動目標沒有達成，會讓使用者產生內疚感。

曾經使用過相關程式的迪莫羅也分享，他曾嘗試每天計算卡路里，但只堅持2天就放棄了，他認為這個功能只會讓人過度糾結飲食，而非實際消耗的卡路里。迪莫羅建議，可以利用應用程式來了解食物的組成，但了解完卡路里後，就該停止使用。

專家也警告，過度依賴健身類應用程式，可能會忽視運動本身，甚至導致對減肥的痴迷。

不過，有另一項綜合研究數據顯示，運動APP適用於不同年齡，有助於解決公共健康議題，改善效果相當顯著。

夫林德大學教授普里查德解釋，雖然應用程式提高認識運動、體驗的次數，但造成青少年等弱勢群體之心理健康影響，仍需要慎重考慮。