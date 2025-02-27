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常見！雙腳出現「這些狀況」要注意 專家：恐是嚴重疾病警訊

聯合新聞網／ 綜合報導
專家解釋，刺痛、疼痛、灼熱感、皮膚乾燥、龜裂、起水泡、傷口不易癒合、黴菌感染或香港腳，也都是需要留意的足部症狀。示意圖／ingimage
專家解釋，刺痛、疼痛、灼熱感、皮膚乾燥、龜裂、起水泡、傷口不易癒合、黴菌感染或香港腳，也都是需要留意的足部症狀。示意圖／ingimage

多數人在評估身體健康時，常會忽略自己的「雙腳」。不過，有專家提醒，某些足部常見的問題，恐怕有機率成為心臟病糖尿病之警訊，呼籲民眾在日常生活中，務必多加關照身體狀況。

根據英國「每日郵報」報導，人的雙腳其實能提供寶貴的健康訊息，藥劑師威克斯（Noel Wicks）指出，某些常見的足部問題，如雙腳冰冷、灰指甲等，都有可能是心臟病及糖尿病的徵兆。

他在「每日快報」中提到：「人們應該要多加關注自己的足部，包含腳指甲，這不僅影響到身體健康，也可能是某些嚴重疾病的警訊。」

以心臟病為例，由於腳趾內的血管非常細小，容易因為阻塞而導致血流不順，當血液和氧氣無法順利通過血管，並輸送到心臟或從心臟流出時，心臟病發作的風險會大幅增加，也容易出現中風等情況。

威克斯指出，這可能導致雙腳冰冷、麻木、疼痛或腫脹。此外，血液供應受損還會影響腳趾甲，使其變得脆弱且增厚（灰指甲）。

而研究中發現，大約有四分之一年齡超過60歲、看似健康的人，其實患有未經診斷的心臟病。專家表示，血管內脂肪堆積（在醫學上稱為「周邊動脈阻塞性疾病」），可能會使行走時，腿部產生短暫的疼痛。

威克斯解釋道：「通常兩條腿都會受到影響，且休息幾分鐘後便會消失，不過，可能有一條腿會痛得較為嚴重。」另外，刺痛、疼痛、灼熱感、皮膚乾燥、龜裂、起水泡、傷口不易癒合、黴菌感染或香港腳，也都是需要留意的足部症狀。

足部問題也可能是第二型糖尿病產生的警訊。糖尿病會導致血糖水平異常升高，損害足部的微小血管，進而引發香港腳、灰指甲，甚至使傷口難以癒合等。

心臟病 手腳冰冷 糖尿病

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