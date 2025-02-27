護理師遭職場霸凌 調解後反被投訴！怒告「和事佬」獲賠170萬

職場霸凌會影響身心健康，嚴重的話還可能無法工作。英國一位護理師因受到同事霸凌提出申訴，調解機構卻未能有效處理問題，導致她只能辭職。

根據《每日郵報》報導，一名護理師蘇珊（Susan Hamilton）2018年因專業意見分歧，質疑同部門營養師阿卜杜勒（Abdool Nayeck）的工作能力，即使事後蘇珊為自己「語氣不善」道歉，但兩人關係從此變得緊張，阿卜杜勒完全無視蘇珊的存在，幫工作團隊泡茶時也會故意漏掉蘇珊的，甚至在老闆找兩人聊聊時直言「我不喜歡蘇珊」。

兩人後來參加信託機構安排的正式調解，於2019年底簽署協議，明訂「在工作上以文明方式交流」，包括打招呼、禮貌互動、不將對方排除在談話之外等等。不過蘇珊指出，簽署這份協議並沒有為兩人互動帶來變化，唯一的不同是，阿卜杜勒直接不再幫整個團隊泡茶，因為這樣他就不需要幫蘇珊泡。

隔年阿卜杜勒寫了一封長篇投訴信，指控蘇珊一直在霸凌他，在調查會議上，蘇珊指出阿卜杜勒對她非常無禮，還偷了她的書，表示自己很想和阿卜杜勒建立良好關係，但是對方一直拒絕。

蘇珊對於自己的某些行為可能讓阿卜杜勒感到被霸凌而憂心忡忡，壓力大到被迫休假。2021年蘇珊雖然重回工作崗位，但對於信託機構處理投訴的方式感到不滿，認為阿卜杜勒一直對她有「針對性的恐嚇行為」，但機構卻沒有正視她的訴求，反而接受阿卜杜勒對她的投訴，最後蘇珊決定提出正式申訴。

對於信託處理投訴不當雖然獲得支持，但是針對阿卜杜勒濫用職權的指控遭到駁回，而偷書的指控因為老闆認為還需調查，因此只被部分受理。聽聞這些消息的蘇珊再次因壓力過大請病假，最終辭職，並將信託機構告上勞資法庭。

法官根據蘇珊提供的證據指出，雙方調解後阿卜杜勒的行為沒有改善，但信託機構除了和他溝通外，沒有採取其他實質行動，無法適當解決問題，導致蘇珊身心健康受到影響，無法執業，判定信託機構須支付蘇珊41000英鎊（約新台幣170萬元）賠償。