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出國賞櫻！日本民間氣象公司預測 全國「這地」最早這時間開花

中央社／ 東京27日專電
日本氣象新聞公司Weathernews昨天公布今年春天櫻花開花預測，日本全國櫻花（染井吉野櫻）最早是東京3月21日開花。圖為2024年3月東京上野公園櫻花盛開。圖／路透社
日本氣象新聞公司Weathernews昨天公布今年春天櫻花開花預測，日本全國櫻花（染井吉野櫻）最早是東京3月21日開花。圖為2024年3月東京上野公園櫻花盛開。圖／路透社

日本氣象新聞公司Weathernews昨天公布今年春天櫻花開花預測，日本全國櫻花（染井吉野櫻）最早是東京3月21日開花福岡、高知、橫濱等地預測在22日開花。

位於千葉市的日本氣象新聞公司（Weathernews）預測，今年春天西日本與東日本的櫻花，將在開花約一週後盛開；北日本則是在開花約5天後盛開。

相較於去年同期，今年受到強烈寒流影響，日本全國櫻花的成長較慢，預估進入3月後天氣開始暖和，東日本和西日本櫻花開花期，可能同往年都在3月開花；關東地區的櫻花開花期可能比往年早。

Weathernews是以日本各地利用該公司資訊的民眾所寄來的染井吉野櫻與大山櫻花的花苞照片，評估櫻花開花期。

Weathernews預測，東北地方南部櫻花4月上旬開始綻放，4月下旬「櫻前線」將抵達北海道。預估北海道的函館4月22日櫻花開，5月上旬北海道各地櫻花開。

至於知名賞櫻景點的開花日，東京都上野恩賜公園預測3月22日、高知縣高知公園3月22日、熊本縣熊本城3月22日、京都府嵐山3月28日、青森縣弘前公園4月18日。

位於東京都豐島區的日本氣象協會昨天也公布櫻花開花預測指出，3月22日東京搶先開花，福岡23日開花，名古屋25日開花。

日本 東京 櫻花 福岡

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