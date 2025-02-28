快訊

國中生疑遭霸凌餵毒亡…聲明偷改文被罵爆 校長回應了

日本3名中學生用ChatGPT寫程式 註冊逾百組行動電話門號轉賣獲利百萬

228連假首日國道塞成大型停車場多處「紫爆」 下午9地雷路段曝

聽新聞
0:00 / 0:00

日本大學更好考？中國學生掀海外名校升學潮 瘋搶東大光環

聯合新聞網／ 綜合報導
中國升學考試競爭激烈。考生示意圖。 圖／Ingimage
中國升學考試競爭激烈。考生示意圖。 圖／Ingimage

據日媒FNN報導，中國大陸大學入學競爭日益激烈，許多中國考生將目標轉向日本高等學府，特別是東京大學等頂尖名校。由於日本的大學入學門檻相對較低、學費比歐美便宜，加上治安良好，吸引了大批中國學生赴日備考。在東京的高田馬場等地，專門為中國留學生設立的補習學校與日語學校林立，成為海外升學激戰區。

近年來，許多中國考生選擇放棄國內高壓升學競爭，前往日本尋求更大的機會。一名準備報考東大的中國學生坦言：「中國升學競爭太激烈，日本名校反而更容易考。」在各大補習班裡，學生們專心學習日語，努力適應日本的考試方式，目標直指東大。某間補習班負責人透露，他們已經成功送出上百名學生進入東大。

除了升學壓力，許多中國學生也將日本視為未來發展的跳板。一名中國留學生表示：「我想在日本工作，第一個選擇是當老師。」此外，「東大品牌」在中國擁有極高的知名度，甚至能為未來職涯增添競爭力。一位日本大學專家指出：「中國學生普遍認為東大是日本的頂尖學府，擁有東大學歷，即使回國也有很高的價值。」

然而，隨著中國學生大舉進入日本名校，也引發了日本民眾的討論。有網友擔憂：「國立大學是為日本人成立的，不該投入大量資源給外國人。」但也有人反駁：「留學生的名額本來就獨立，不影響日本學生的錄取機會。」隨著留學生人數攀升，日本政府如何調整留學生政策，仍是一個值得關注的議題。

升學 日本 東京大學 留學生

延伸閱讀

日本廁所高科技！法遊客驚豔「放音樂又自動沖水」 讚一功能太瘋狂

勸阻違停遭恐嚇！京都百年古寺住持憤怒：無法與外國遊客共存

「錢要裝袋嗎？」日超商店員貼心服務搶劫強盜 趁隙奪刀壓制獲表揚

日本人常識不是遊客常識？觀光亂象激增 外國人違規行為屢惹火居民

相關新聞

日本大學更好考？中國學生掀海外名校升學潮 瘋搶東大光環

據日媒FNN報導，中國大學入學競爭日益激烈，許多中國考生將目標轉向日本高等學府，特別是東京大學等頂尖名校。由於日本的大學入學門檻相對較低、學費比歐美便宜，加上治安良好，吸引了大批中國學生來日備考。

后翼棄兵參考對象 俄傳奇棋士斯帕斯基88歲辭世

俄羅斯西洋棋總會（Russian Chess Federation）今天宣布，前蘇聯西洋棋特級大師斯帕斯基（Boris ...

遊日注意 大阪環球影城現場將不再售票或換票

日本環球影城（USJ）宣布計畫在今年春季全面關閉設於入口處的售票亭，未來僅限線上購票。

連九年下降 日本出生人數寫新低

日本去年出生人數再創新低，連續第九年下降，也跌破1899年有紀錄以來最低點。反映出即便政府努力頒訂政策，仍難挽回人口負成...

西班牙買房換居留「黃金簽證」計畫今年將成歷史

美國總統川普提議以500萬美元（約新台幣1.6億元）的「金卡」取代EB-5投資移民簽證計畫，西班牙則將在今年4月廢除實行...

M痘疫情仍猖獗 世衛組織維持最高級別警示

世界衛生組織今天宣布，由於病例數上升、受影響國家增加，決定繼續將M痘疫情列為世衛最高級別警示的「國際關注公共衛生緊急事件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。