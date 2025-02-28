日本大學更好考？中國學生掀海外名校升學潮 瘋搶東大光環

據日媒FNN報導，中國大陸大學入學競爭日益激烈，許多中國考生將目標轉向日本高等學府，特別是東京大學等頂尖名校。由於日本的大學入學門檻相對較低、學費比歐美便宜，加上治安良好，吸引了大批中國學生赴日備考。在東京的高田馬場等地，專門為中國留學生設立的補習學校與日語學校林立，成為海外升學激戰區。

近年來，許多中國考生選擇放棄國內高壓升學競爭，前往日本尋求更大的機會。一名準備報考東大的中國學生坦言：「中國升學競爭太激烈，日本名校反而更容易考。」在各大補習班裡，學生們專心學習日語，努力適應日本的考試方式，目標直指東大。某間補習班負責人透露，他們已經成功送出上百名學生進入東大。

除了升學壓力，許多中國學生也將日本視為未來發展的跳板。一名中國留學生表示：「我想在日本工作，第一個選擇是當老師。」此外，「東大品牌」在中國擁有極高的知名度，甚至能為未來職涯增添競爭力。一位日本大學專家指出：「中國學生普遍認為東大是日本的頂尖學府，擁有東大學歷，即使回國也有很高的價值。」

然而，隨著中國學生大舉進入日本名校，也引發了日本民眾的討論。有網友擔憂：「國立大學是為日本人成立的，不該投入大量資源給外國人。」但也有人反駁：「留學生的名額本來就獨立，不影響日本學生的錄取機會。」隨著留學生人數攀升，日本政府如何調整留學生政策，仍是一個值得關注的議題。