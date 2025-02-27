比利時情報機構疑遭中國駭客入侵 當局展開調查
比利時「晚訊報」報導，中國駭客涉嫌於2023年11月入侵比利時情報機構國家安全局（VSSE）。比利時聯邦檢察官今天證實此事，並宣布已就此展開調查。
路透社報導，比利時聯邦檢察官表示，已收到關於國家安全局對此案提出的指控。對此，中國駐比利時大使館未立即回應置評要求。
比利時「晚訊報」（Le Soir）先前報導，疑似與中國間諜活動有關的駭客利用一家美國網路公司的漏洞，獲取了比利時國家安全局10%的電子郵件內容。
據報導，機密資料仍然安全，但比利時國家安全局近一半成員的個資可能已經外洩。
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