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全球自由度下滑 自由之家：南亞卻見諸多亮點

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導

美國倡議團體「自由之家」今天公布年度報告指出，極權主義者鞏固權力，去年全球各地自由度下降，不過南亞倒是取得一系列讓人另眼相看的進展。

法新社報導，總部設在華府的自由之家（FreedomHouse）今天公布「2025年全球自由報告」（Freedomin the World 2025），其中西非的塞內加爾和南亞的不丹被升格，在自由類別列為「自由」國家。

塞內加爾前總統推遲選舉的企圖破功，在野勢力去年贏得總統大選。喜馬拉雅山區王國不丹則以具競爭性選舉深化其民主轉型之路。

南亞被列為「自由」的國家雖然只有小國不丹，區域內其他國家在自由類別不變情況下指數大躍進。鐵腕統治的孟加拉前總理哈希納（Sheikh Hasina）因人民起義而流亡；迪桑納亞克（Anura KumaraDissanayake）則打破兩大黨把持，打著反貪腐大旗當選斯里蘭卡總統。

至於自由指數得分進步最多的則是印度控制的克什米爾（Kashmir）。當地去年舉行議會選舉，為印度教民族主義派中央政府2019年廢除克什米爾自治地位以來首見。這項指數評比國家，也評比部分地區，像克什米爾這樣的印度聯邦屬地（Union territory）。

不過自由之家指出，印度的整體自由度呈現倒退，並點出總理莫迪（Narendra Modi）致力影響司法任命。自由之家已於2021年將全球最大民主國家印度的自由類別從「自由」改列為「部分自由」。

印度教 指數

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