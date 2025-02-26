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川普氣候政策轉向 南太平洋島國萬那杜憂心

中央社／ 雪梨26日綜合外電報導

萬那杜氣候變遷部長雷貞瓦努今天表示，美國總統川普二度退出巴黎氣候協定，令地勢低窪的南太平洋群島國家萬那杜為可能造成的影響憂心忡忡。

法新社報導，約有32萬人口的萬那杜早就苦於因應自然災害，肥沃海岸地帶更已開始遭到大海蠶食。

川普說氣候變遷是一場「騙局」，毫不掩飾他對聯合國的鄙視，二度入主白宮後再度讓華府退出具指標性意義的巴黎協定（Paris Agreement）。

雷貞瓦努（Ralph Regenvanu）告訴法新社，美國退出國際間對抗氣候變遷的奮戰，而且凍結對外援助，萬那杜對此「不高興」。

他在訪談中說：「美國新政府有點不誠實地在反對氣候變遷說法，可能引發的後果令我們大家憂心忡忡。」

不過他表示，希望萬那杜和美國「長久以來的關係」，能讓兩國「討論這些問題」。這層關係包括美國第二次世界大戰期間最大的南太平洋軍事基地就在萬那杜。

數據顯示，萬那杜周圍海平面於1990到2010年間每年以6毫米的速度在上升，高於全球平均值。

雷貞瓦努表示，他希望建立類似斐濟2023年執行的那種藍色和綠色債券巿場，向投資人募資投入海洋和環境保護計畫。

「我們必須解決氣候金融問題，才能夠取得所需資金來興建具韌性的基礎設施。」

氣候變遷 美國 萬那杜

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