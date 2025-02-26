遊日留意天氣變化 東京3/4可能降雪

近日準備赴日本東京一帶旅遊的民眾要特別留意當地天氣變化，根據預測，東京3月2日最高溫可能飆升到逾攝氏20度，但3日將驟降至11度，甚至4日還有機會降3月雪。

日本氣象協會預報士福田浩昭今天撰文指出，儘管關東地方從明天一直到3月2日都是晴天，甚至從3月1日到2日最高溫可能超過攝氏20度；不過，3日將一口氣降溫，東京市區4日不排除會下雪。

根據預測，東京明天開始最高溫將持續上升，到3月2日可能出現21度高溫；但3日最高溫將驟降至11度，甚至到4日降到只剩3度。

目前關東地方可能降3月雪的地方，包括3日的日光、前橋、埼玉等地，及4日的宇都宮、日光、前橋、熊谷、埼玉、秩父、東京及橫濱；埼玉降雪甚至可能持續到5日止。

由於降雪可能影響電車及公車等交通工具，旅客要特別留意。