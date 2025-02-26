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英氣候變遷委員會：電動車、熱泵、少吃肉是淨零關鍵

中央社／ 倫敦26日綜合外電報導

英國政府提供諮詢的獨立機構「氣候變遷委員會」今天表示，英國必須停止依賴化石燃料、改用電動車與熱泵，並減少肉類攝取，才能達成2050年淨零排放目標。

路透社報導，英國氣候變遷委員會（Climate ChangeCommittee, CCC）在第7期（2038至2042年）碳預算中的建議揭示了英國要達成目標所面臨的挑戰。

與此同時，英國天然氣暨電力市場管制局（Ofgem）本週宣布連續第3季調漲能源價格，使政府承受降低能源費用的壓力。

英國氣候變遷委員會指出，英國必須在2040年底前將碳排量相較1990年水準減少87%，才能實現淨零，並符合「巴黎協定」（Paris Agreement）設定的目標。

英國溫室氣體排放量截至2023年底，已較1990年水準下降近53%，主要是因為再生能源發電量增加、燃煤電廠陸續關閉，使能源產業碳排減少。

英國氣候變遷委員會代理主席福斯特（PiersForster）在聲明中表示：「現在，我們需要在運輸、建築、工業和農業領域採取行動。這將促進經濟成長、減緩氣候變遷，並降低家戶能源開銷。」

這份研究如何達標的報告建議，到2040年底前，路上行駛的汽車應有80%為純電動車，這意味著從2030年起，幾乎所有新車銷售都須為電動車。

此外，超過一半的住宅應在2040年底前以熱泵取代現有暖氣設備，而目前這一比例僅為1%。

報告指出，若暖氣與運輸系統全面改用綠電，電力需求將達目前的2倍，且須大幅增加再生能源發電量。

英國政府已將能源產業脫碳視為核心目標，並表示這最終將降低電價，並減少對能源進口的依賴。

英國氣候變遷委員會估算，這項轉型將讓家戶在2040年前後節省開支，到2050年底前，電費將比目前水準減少約700英鎊（約新台幣29052元）。

報告建議，應移除電費帳單中的政策成本、簡化充電樁等設備的安裝流程，並為安裝熱泵提供補助，從而降低電費。

根據報告，肉類消費量相較2019年水準，預計會在2040年底前下降25%、到2050年底前降幅達35%。

2020年至2022年間，英國的肉類消費量已下降10%。英國氣候變遷委員會表示，這項趨勢預計會持續下去，並預期未來會有更便宜且美味的肉類替代品問世。

這份報告並未探討希斯羅機場（Heathrow Airport）或其他機場擴建產生的影響，但表示航空業碳排到2040年底前應比2023年下降17%。這項評估是基於業界推動永續燃料、提高效率、管理需求成長，並透過購買碳移除信用額度抵銷碳排。

根據「氣候變遷法」（Climate Change Act），英國政府必須制定具體計畫，以實現法定氣候目標，並提前12年設定5年期碳預算。

氣候變遷 英國 電動

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