教宗方濟各持續住院靜養 教廷：度過平靜一夜

教廷今天上午更新88歲天主教宗方濟各病情指出，仍在醫院與雙側肺炎奮戰、病情危急的教宗度過平靜一夜。

法新社報導，教宗方濟各（Pope Francis）14日因支氣管炎住進羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital）。梵蒂岡上午在教宗住院第13天病情說明中指出：「教宗度過一個平靜夜晚，持續在靜養。」

路透社報導，這是方濟各截至目前12年教皇任期內住院時間最長的一次。

教廷昨天表示，教宗連續第4天處於危急狀態，不過情況穩定，也沒有再出現呼吸危機。

教廷昨天指出，為了慎重起見，「醫師們對疾病的預後保持謹慎態度」，並表示他的血液動力參數保持「穩定」。

雙側肺炎是一種嚴重感染，會導致肺部發炎並造成疤痕，使呼吸更加困難。教廷曾經表示，教宗的感染狀況相當「複雜」，是由兩種或更多微生物所引發。

方濟各於2013年當選教宗，過去兩年來健康問題頻傳，尤其容易發生肺部感染，這是因為他年輕時曾因罹患胸膜炎而切除部分肺部。

預計教廷今晚會再更新教宗的病況。