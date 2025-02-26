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自由之家：全球自由度連19年下滑 台灣94分亞洲第2

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導

美國倡議團體「自由之家」今天公布年度報告指出，選舉期間的暴力與打壓政治對手、持續的武裝衝突與威權作法的擴散，導致2024年全球自由度連19年下滑。台灣仍獲94分，在亞洲自由度排名第2。

自由之家（Freedom House）今天公布「2025年全球自由報告」（Freedom in the World 2025），這是針對政治權利與公民自由的年度全球報告，包含每個國家與部分地區的數值評比與描述性文字。2025年版本涵蓋195個國家與13個地區的發展情況，評比期間為2024年1月1日至2024年12月31日。

報告提到，2024年全球自由度連續第19年下降。60個國家的人民面臨政治權利與公民自由度降低，僅34個國家有所改善。自由之家官網稱，在接下來的一年裡，所有理解政治權利與公民自由價值的人，都必須同心協力捍衛民主。

報告提到，暴力成了全球選舉年的主要常見問題，在2024年舉行全國大選的66個國家與地區中，有27個受到暴力影響。最常見的選舉暴力形式是對候選人的攻擊，有20個國家發生這種狀況。

根據自由之家官網，自2000年以來，台灣充滿活力與競爭激烈的民主選舉制度，讓台灣得以定期實現和平的權力轉移，對公民自由的保護整體而言相當穩健。

自由之家官網還提到，台灣對防範移工遭剝削的保障措施不足，以及反制中國政府試圖影響政策制定、媒體與民主基礎設施的努力不足，都是持續令人擔憂的問題。

根據報告，台灣今年仍在「政治權利」獲得38分（滿分40分）、「公民自由」獲得56分（滿分60分），總分94分，持續列為「自由」國家，在亞洲排名僅次於獲96分的日本。芬蘭獲滿分100分，高居全球第一。

治權 自由度

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