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諾魯因應海平面上升 擬售「黃金護照」籌遷村資金

中央社／ 雪梨26日綜合外電報導

太平洋小國諾魯面對氣候變遷的財務枯竭，將展開一項頗受爭議的「黃金護照」計畫，總統阿丁安（David Adeang）表示，諾魯將出售公民身分來籌措居民遷村費用，以因應海平面上升。

地勢低窪的諾魯擁有約1萬3000名居民，由於海平面上升，開始侵蝕肥沃的沿海地區，諾魯打算讓居民向內陸移動。

儘管外界擔心這項出售護照計畫易遭犯罪分子利用，但諾魯仍準備採取行動，以每本10萬5000美元（約新台幣344億元）價格向外國人出售護照。

諾魯位於人煙稀少的南太平洋海域，島上地形主要由磷酸鹽岩構成，總面積僅21平方公里，是世界上最小的國家之一。

島上異常純淨的磷酸鹽礦床，是製作肥料的關鍵成分，一度讓諾魯成為世界上人均所得最富有的國家之一。但磷酸鹽礦早已枯竭，如今研究人員估計，諾魯80%的土地已因過度開採變得不適合居住。

此外，諾魯所剩不多的土地又受到不斷上升的潮水威脅。科學家的測量發現，諾魯周圍海平面上升速度是全球平均值的1.5倍。

法新社報導，諾魯新推出的「經濟與氣候韌性公民計畫」（Economic and Climate Resilience CitizenshipProgram）負責人克拉克（Edward Clark）表示，諾魯既有籌措氣候資金的努力，仍不足以因應這項挑戰。

克拉克說，政府希望「黃金護照」（goldenpassport）計畫第一年能帶來570萬美元收入，約等同66份成功申請案件。

當局希望未來收入能逐漸增加到4300萬美元，約等於500份成功申請案件，占政府總收入近2成。

諾魯官員認為未來9成人口都必須遷至更高處，估計第一階段大規模遷移要耗資逾6000萬美元，為籌措這筆資金，政府將希望寄託於這項計畫上。

成功 諾魯 護照

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