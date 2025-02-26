快訊

愛犬走失被2浪浪收養 飼主目擊淚崩全收編：牠們瘦成皮包骨還讓食物出來

經典賽／台日韓3強暌違17年可能再次同組？中華隊考驗正要開始

四接環評大會吵翻 20多位支持的在地里長集體退席怒批「被環團亂一個早上」

日本公立飛行員學校 將首設女性入學保障名額

中央社／ 東京26日綜合外電報導

日本政府國土交通省（簡稱國交省）為了因應飛行員短缺的問題，決定在培訓飛行員的唯一公立機構「航空大學校」於2027年度招考時，首度設立女性入學保障名額。

日本放送協會（NHK）今天報導，「航空大學校」培育出日本國內約4成具飛行資格的飛行員。

國交省計劃未來在約100多名新生中，保留約20個名額給女性，並同步改善相關設施，例如增設學生宿舍的單人房以及改建淋浴間等。

另外，國交省也決定從2026年度起，廢除應考「航空大學校」考生身高必須超過158公分的限制。

國交省指出，日本國內飛行員年齡最多的族群為50多歲，未來這些人將陸續退休，而且日本國內女性飛行員比例占全體不到2%，這個比例相對全球相當低。

國交省希望在2035年之前，提升女性飛行員比例至10%，未來計劃與民間合作舉辦各家公司女性飛行員職業生涯、育嬰等相關的交流研討會等活動，強化相關措施。

日本「朝日新聞」報導，任職於日本國內主要航空公司的飛行員約7270人，其中僅有142名女性，只占全體1.9%，明顯比亞洲與大洋洲地區的6.1%，以及全球平均4.7%還要低。

而「航空大學校」2024年入學的108名新生中，僅有6名女性。

國交省2024年10月成立「推動女性飛行員與維修技術人員活躍工作小組」後，持續與專業人士、實務經驗者討論相關事宜，並在本月21日公布彙整過後的改善對策。

日本 空大

延伸閱讀

在日本二度中風昏迷10天 凌峰露面健康現況曝光了

整理包／114學測成績出爐 申請入學、繁星何時報名？3大入學管道重要時程一次看

學測成績出爐！考生備戰申請入學 專家籲留意川普、AI時事議題

南海上空緊張對峙30分鐘 解放軍直升機離菲律賓飛機不到3公尺

相關新聞

全球墜機頻率越來越高？BBC調查揭曉 事故及死者雙雙減少

去年底南韓濟州航空發生179死空難，年初美國又因兩機相撞導致67人喪生，今年也陸續傳出客機胎壓異常緊急迫降和翻覆等險象環...

印度大壺節人潮失控！新德里車站踩踏18死如何發生？

印度時間2025年2月15日晚間10點左右，位於首都的新德里火車站（New Delhi Railway Station）發生大量人群推擠踩踏的不幸事件，根據官方統計，已知該事件造成18人死亡，數十人輕重傷。

日本京都拉麵店Po照公審1星負評客 懸賞2萬元威脅「處決」

由於不滿顧客用餐後給下1星負評，日本京都河原町站附近一間著名拉麵店とよ二郎（TOYOJIRO）在社交媒體公開顧客照片，並懸賞10萬日圓（約新台幣21,945港元）要把2人找出來進行「處決」，把這2名顧客打一頓，此舉遭不少網民批評。

日本頂大遭陸資產階級鎖定 媒體人直擊爆學現象心驚

陸客去日本「爆買」已成歷史，現在流行的是「爆滑」和「爆學」，前者說的是大群中國大陸觀光客去日本滑雪，後者是中國大陸資產階級紛紛將子女送往日本讀大學的現象，而且鎖定東大、早稻田、慶應等頂大。日本資深媒體人在東大校園聽到都在講中文以及校外到處可見櫛次鱗比的中餐廳，感慨不已……

馬航MH370消失近11年謎團未解 馬來西亞宣布重啟搜尋

馬來西亞航空MH370班機離奇消失已近11年，是航空史上最大未解謎團之一，馬來西亞當局今天表示，已重啟對這架飛機的搜尋

南韓重大科學突破！成功運用3D量子糾纏於量子容錯運算

南韓研究團隊25日公布，已在量子容錯計算中成功運用3D叢集量子糾纏態，是量子容錯計算技術發展的重大里程碑，有望革新量子電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。