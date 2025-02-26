快訊

檢調查余正煌涉吸金案 驚見總統府侍衛、軍事情報局軍官

投資菜鳥想買ETF如何下手？看懂市值型、高股息型存股密碼

急診塞爆…凌濤揭林靜儀在春酒嗨唱照 陳時中也出席

科學家下修撞地球機率 排除小行星2024 YR4威脅

中央社／ 佛州卡納維爾角25日綜合外電報導

科學家一度認為小行星2024 YR4在2032年撞擊地球的機率高達3.1%，是現代預測紀錄上最具威脅性的太空岩石，如今歐洲和美國的科學家相繼解除警報。

美聯社報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）和歐洲太空總署（ESA）今天表示，經過兩個月觀察後，科學家幾乎完全排除這顆小行星會對地球構成任何威脅。

歐洲太空總署已將機率降至0.001%。NASA也將機率降至0.0017%，這意味著這顆小行星在2032年會安全經過地球。

NASA近地天體研究中心（Center for Near EarthObjects Studies）負責人卓達斯（Paul Chodas）說，目前看來機率不可能增加，已排除2032年撞擊的可能性。

但根據NASA資料，這顆小行星在2032年12月22日撞擊月球的可能性仍有1.7%。卓達斯預估，這顆小行星撞月球的機率也將降低。

這顆小行星於去年12月被發現，估計大小為40公尺至90公尺。

世界各地的望遠鏡將繼續追蹤這顆小行星，韋伯太空望遠鏡（Webb Space Telescope）會在下個月將鏡頭拉近以確定小行星的體積。預計再過一兩個月，這顆小行星將從眾人視野中消失。

NASA聲明表示：「雖然2024 YR4不再對地球構成重大撞擊的危險，但它（為研究）提供寶貴機會。」

NASA 科學家 韋伯太空望遠鏡

延伸閱讀

選校看過來！2025「最佳學群力」，企業最愛聘僱各學群大學前七名出爐

地球不是宜居星 研究揭露哺乳動物滅絕時間

力挺馬斯克火星夢？NASA重要官員相繼去職 美登月計畫增不確定性

小行星撞地球機率增至3.1% 創現代觀測紀錄新高

相關新聞

全球墜機頻率越來越高？BBC調查揭曉 事故及死者雙雙減少

去年底南韓濟州航空發生179死空難，年初美國又因兩機相撞導致67人喪生，今年也陸續傳出客機胎壓異常緊急迫降和翻覆等險象環...

印度大壺節人潮失控！新德里車站踩踏18死如何發生？

印度時間2025年2月15日晚間10點左右，位於首都的新德里火車站（New Delhi Railway Station）發生大量人群推擠踩踏的不幸事件，根據官方統計，已知該事件造成18人死亡，數十人輕重傷。

日本京都拉麵店Po照公審1星負評客 懸賞2萬元威脅「處決」

由於不滿顧客用餐後給下1星負評，日本京都河原町站附近一間著名拉麵店とよ二郎（TOYOJIRO）在社交媒體公開顧客照片，並懸賞10萬日圓（約新台幣21,945港元）要把2人找出來進行「處決」，把這2名顧客打一頓，此舉遭不少網民批評。

日本頂大遭陸資產階級鎖定 媒體人直擊爆學現象心驚

陸客去日本「爆買」已成歷史，現在流行的是「爆滑」和「爆學」，前者說的是大群中國大陸觀光客去日本滑雪，後者是中國大陸資產階級紛紛將子女送往日本讀大學的現象，而且鎖定東大、早稻田、慶應等頂大。日本資深媒體人在東大校園聽到都在講中文以及校外到處可見櫛次鱗比的中餐廳，感慨不已……

馬航MH370消失近11年謎團未解 馬來西亞宣布重啟搜尋

馬來西亞航空MH370班機離奇消失已近11年，是航空史上最大未解謎團之一，馬來西亞當局今天表示，已重啟對這架飛機的搜尋

南韓重大科學突破！成功運用3D量子糾纏於量子容錯運算

南韓研究團隊25日公布，已在量子容錯計算中成功運用3D叢集量子糾纏態，是量子容錯計算技術發展的重大里程碑，有望革新量子電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。