日本京都拉麵店Po照公審1星負評客 懸賞2萬元威脅「處決」

由於不滿顧客用餐後給下1星負評，日本京都河原町站附近一間著名拉麵店とよ二郎（TOYOJIRO）在社交媒體公開顧客照片，並懸賞10萬日圓（約新台幣21,945港元）要把2人找出來進行「處決」，把這2名顧客打一頓，此舉遭不少網民批評。

事件原由有2名顧客前往とよ二郎後在Google上留下1星負評，稱該店的服務「糟糕透了」。とよ二郎之後在Instagram上發圖文懸賞10萬日圓起底，要求提供他們的所在地、住址和聯絡方式等，又在文中罵該顧客「程度低」和「傻子」，警告他們這種人「最好別外出用餐」、「有種就再來店裏，我一定親自『款待』，可不會手下留情！」

とよ二郎店家表示，誓要找出這2名顧客並痛揍2人。雖然目前とよ二郎已刪除貼文，不過有關截圖已在網上流傳。

擁有超過79萬追隨者的網紅コレコレ@超配信者上周二（19日）在X曝光此事，貼文瀏覽次數突破3500萬，留言有約1900條，被轉發約1.9萬次。とよ二郎在Google和食べログ（Tabelog）的評論一度被大量灌入一星負評。

TOYOJIRO拉麵上周五在Instagram稱，關於轟動世界的事情，根據其團隊的討論，他們已得出結論，他們承認某些行為可能過度，並表示將會反省，同時希望未來能夠繼續改進並向前邁進。

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文章授權轉載自《香港01》