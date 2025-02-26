快訊

王祖賢自曝遇好姻緣！2分鐘影片轟動全網：伴我終老

林智堅論文抄襲主角余正煌驚爆吸金5000萬 今晨50萬元交保

日本京都拉麵店Po照公審1星負評客 懸賞2萬元威脅「處決」

香港01／ 撰文：洪怡霖
日本一間著名拉麵店，不滿顧客用餐後給下1星負評，在社交媒體公開顧客照片，並懸賞10萬日圓要把2人找出來進行「處決」，遭不少網民批評。示意圖／ingimage
日本一間著名拉麵店，不滿顧客用餐後給下1星負評，在社交媒體公開顧客照片，並懸賞10萬日圓要把2人找出來進行「處決」，遭不少網民批評。示意圖／ingimage

由於不滿顧客用餐後給下1星負評，日本京都河原町站附近一間著名拉麵店とよ二郎（TOYOJIRO）在社交媒體公開顧客照片，並懸賞10萬日圓（約新台幣21,945港元）要把2人找出來進行「處決」，把這2名顧客打一頓，此舉遭不少網民批評。

事件原由有2名顧客前往とよ二郎後在Google上留下1星負評，稱該店的服務「糟糕透了」。とよ二郎之後在Instagram上發圖文懸賞10萬日圓起底，要求提供他們的所在地、住址和聯絡方式等，又在文中罵該顧客「程度低」和「傻子」，警告他們這種人「最好別外出用餐」、「有種就再來店裏，我一定親自『款待』，可不會手下留情！」

とよ二郎店家表示，誓要找出這2名顧客並痛揍2人。雖然目前とよ二郎已刪除貼文，不過有關截圖已在網上流傳。

擁有超過79萬追隨者的網紅コレコレ@超配信者上周二（19日）在X曝光此事，貼文瀏覽次數突破3500萬，留言有約1900條，被轉發約1.9萬次。とよ二郎在Google和食べログ（Tabelog）的評論一度被大量灌入一星負評。

TOYOJIRO拉麵上周五在Instagram稱，關於轟動世界的事情，根據其團隊的討論，他們已得出結論，他們承認某些行為可能過度，並表示將會反省，同時希望未來能夠繼續改進並向前邁進。

延伸閱讀：

盤點全球偽日本料理：章魚燒軍艦、餃子拉麵　「猴子卷」是什麼？

日本茨城縣老闆堅持平賣250日圓一碗拉麵　還想請小學生免費吃

文章授權轉載自《香港01》

Instagram 拉麵 日本料理 負評

相關新聞

日本京都拉麵店Po照公審1星負評客 懸賞2萬元威脅「處決」

由於不滿顧客用餐後給下1星負評，日本京都河原町站附近一間著名拉麵店とよ二郎（TOYOJIRO）在社交媒體公開顧客照片，並懸賞10萬日圓（約新台幣21,945港元）要把2人找出來進行「處決」，把這2名顧客打一頓，此舉遭不少網民批評。

日本頂大遭陸資產階級鎖定 媒體人直擊爆學現象心驚

陸客去日本「爆買」已成歷史，現在流行的是「爆滑」和「爆學」，前者說的是大群中國大陸觀光客去日本滑雪，後者是中國大陸資產階級紛紛將子女送往日本讀大學的現象，而且鎖定東大、早稻田、慶應等頂大。日本資深媒體人在東大校園聽到都在講中文以及校外到處可見櫛次鱗比的中餐廳，感慨不已……

馬航MH370消失近11年謎團未解 馬來西亞宣布重啟搜尋

馬來西亞航空MH370班機離奇消失已近11年，是航空史上最大未解謎團之一，馬來西亞當局今天表示，已重啟對這架飛機的搜尋

南韓重大科學突破！成功運用3D量子糾纏於量子容錯運算

南韓研究團隊25日公布，已在量子容錯計算中成功運用3D叢集量子糾纏態，是量子容錯計算技術發展的重大里程碑，有望革新量子電...

陸籍研究員洩日本國立研究機構資訊 法官判決有罪

曾任職日本國立研究開發法人「產業技術總合研究所」（產總研）的中國籍男性權恒道將先進技術資訊外洩給中國企業，涉違反日本的不...

達美航空起飛不久…機上冒煙「艙內煙霧彌漫」緊急降落 3天內第2起

美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）指出，達美航空一架班機今天起飛後不久，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。