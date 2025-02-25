馬航MH370消失近11年謎團未解 馬來西亞宣布重啟搜尋

馬來西亞航空MH370班機離奇消失已近11年，是航空史上最大未解謎團之一，馬來西亞當局今天表示，已重啟對這架飛機的搜尋。

法新社報導，馬來西亞交通部長陸兆福（AnthonyLoke Siew Fook）指出，美國海床探索公司「無限海洋」（Ocean Infinity）已重啟對於這架失蹤飛機的搜尋行動。

陸兆福告訴記者，馬來西亞與「無限海洋」的合約細節仍在敲定中，但他對「無限海洋」積極部署自家船隻展開搜尋表示歡迎。

2014年3月8日，馬航MH370波音777客機載著239人，原本預計從馬來西亞首都吉隆坡飛往中國北京，途中卻在雷達螢幕上消失。儘管進行了航空史上最大規模搜索，這架飛機依然下落不明。

2018年，馬來西亞與「無限海洋」達成協議，在印度洋南部搜索這架失蹤客機，若成功尋獲，最高可獲得7000萬美元（約新台幣21.62億元）的酬勞，但最終仍一無所獲。