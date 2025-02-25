南韓重大科學突破！成功運用3D量子糾纏於量子容錯運算

南韓研究團隊25日公布，已在量子容錯計算中成功運用3D叢集量子糾纏態，是量子容錯計算技術發展的重大里程碑，有望革新量子電腦解決繁複問題的能力。

BusinessKorea報導，韓國科學技術院（KAIST）物理所教授羅英植（音譯，Ra Young-sik）的團隊，利用飛秒雷射製造量子光源，在實驗室裡創造出3D叢集結構，這原本對學界來說過於複雜。羅英植表示，「這是成功創造3D叢集量子糾纏態的首例，是之前以現有技術難以達成的」。

這項研究由南韓國家研究基金會、南韓資訊與通訊科技計畫與評估機構（IITP）和美國空軍研究實驗室（AFRL）共同補助，凸顯尖端科學研發的合作和國際本質。研究成果已發表在《自然光子學》（Nature Photonics）期刊。

依據量子力學原理運作的量子電腦，需要量子糾纏技術來進行一般超級電腦無法執行的運算。然而，量子運算的容錯控制一直存在著挑戰，特別是量子電腦的規模增加的時候。

此外，量子糾纏叢集以往僅能以二維結構的形式存在，糾錯能力有限。3D叢集的運用對發展可執行錯誤較少的大型運算的容錯量子電腦來說，至關緊要。