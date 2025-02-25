詐騙園區獲釋近7000人滯留泰緬邊境 泰國盼各國盡速遣返

近7000名從詐騙園區被放出來的各國公民在泰緬邊境上等待進入泰國，緬甸克倫邦內的民族軍已表達無法容納這麼多人，泰國副總理希望各國政府駐泰單位協助盡快遣返自己的公民。

中國演員王星1月初遭詐騙集團以工作名義先赴泰國再拐到緬甸的詐騙園區，相關新聞重挫泰國形象，同時也衝擊泰國旅遊市場。泰國政府因此開始採取多項措施希望重建各界信心，近期採取最有效的措施是中斷和泰國接壤的緬甸邊境部分地區電力、網路及燃料供應，以打擊緬甸境內的詐騙集團。

在遭泰國斷電斷網後，緬甸克倫邦（Karen）內各個民族軍從12日陸續在泰緬邊境上開始放人，這些人進到泰國之後，確認不是和詐騙集團相關的人而是受害者，就會被遣返回自己的國家，已經約600名中國公民被遣返回中國，其他國家公民也陸續遣返回國。

但後續仍有上千人等待要離開詐騙園區，傳出克倫邦的兩支民族軍隊「邊防部隊」（Border Guard Forces）和「民主克倫佛教軍」（Democratic KarenBuddhist Army）目前手上各有6500名和400名左右、從詐騙園區被放出來的各國公民等待要進入泰國。

民族報（The Nation）報導，達府（Tak）不具名的軍方官員表示，兩支民族軍隊已經表達希望各國政府盡快接回自己的公民，因為他們擁有的資源和設施不足以容納照顧這麼多人。

泰國副總理兼國防部長普譚（Phumtham Wechayachai）今天對此回應表示，他已經指示外交部連繫各國政府駐泰單位，讓各國政府盡快接回他們的公民。

普譚表示，他希望這件事可以盡快解決，因為如果邊防部隊和克倫民主佛教軍的設施無法容納這些人，就會一次全部放掉，到時這些人就會像蜂群一樣湧入泰國，這些人可以透過泰緬邊境的各個天然通道進入泰國，屆時將造成安全問題。

他指出，各國駐外單位要和泰國合作，分辨出誰是真的受害者，誰是詐騙集團的罪犯。他也表示除非各國政府保證會遣返自己國家的公民，否則不會讓這些人進入泰國，只要這些人進入泰國，就必須要遣返回自己的國家。

普譚說，泰國、中國和緬甸近日將舉行3方會議，討論遣返受困詐騙園區中國公民回國的事宜。