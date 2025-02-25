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詐騙園區獲釋近7000人滯留泰緬邊境 泰國盼各國盡速遣返

中央社／ 曼谷25日專電
緬甸打擊詐騙集團，圖為罪犯與受害者齊坐地上。 法新社
緬甸打擊詐騙集團，圖為罪犯與受害者齊坐地上。 法新社

近7000名從詐騙園區被放出來的各國公民在泰緬邊境上等待進入泰國緬甸克倫邦內的民族軍已表達無法容納這麼多人，泰國副總理希望各國政府駐泰單位協助盡快遣返自己的公民。

中國演員王星1月初遭詐騙集團以工作名義先赴泰國再拐到緬甸的詐騙園區，相關新聞重挫泰國形象，同時也衝擊泰國旅遊市場。泰國政府因此開始採取多項措施希望重建各界信心，近期採取最有效的措施是中斷和泰國接壤的緬甸邊境部分地區電力、網路及燃料供應，以打擊緬甸境內的詐騙集團。

在遭泰國斷電斷網後，緬甸克倫邦（Karen）內各個民族軍從12日陸續在泰緬邊境上開始放人，這些人進到泰國之後，確認不是和詐騙集團相關的人而是受害者，就會被遣返回自己的國家，已經約600名中國公民被遣返回中國，其他國家公民也陸續遣返回國。

但後續仍有上千人等待要離開詐騙園區，傳出克倫邦的兩支民族軍隊「邊防部隊」（Border Guard Forces）和「民主克倫佛教軍」（Democratic KarenBuddhist Army）目前手上各有6500名和400名左右、從詐騙園區被放出來的各國公民等待要進入泰國。

民族報（The Nation）報導，達府（Tak）不具名的軍方官員表示，兩支民族軍隊已經表達希望各國政府盡快接回自己的公民，因為他們擁有的資源和設施不足以容納照顧這麼多人。

泰國副總理兼國防部長普譚（Phumtham Wechayachai）今天對此回應表示，他已經指示外交部連繫各國政府駐泰單位，讓各國政府盡快接回他們的公民。

普譚表示，他希望這件事可以盡快解決，因為如果邊防部隊和克倫民主佛教軍的設施無法容納這些人，就會一次全部放掉，到時這些人就會像蜂群一樣湧入泰國，這些人可以透過泰緬邊境的各個天然通道進入泰國，屆時將造成安全問題。

他指出，各國駐外單位要和泰國合作，分辨出誰是真的受害者，誰是詐騙集團的罪犯。他也表示除非各國政府保證會遣返自己國家的公民，否則不會讓這些人進入泰國，只要這些人進入泰國，就必須要遣返回自己的國家。

普譚說，泰國、中國和緬甸近日將舉行3方會議，討論遣返受困詐騙園區中國公民回國的事宜。

泰國 緬甸 詐騙集團

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