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阿拉伯聯合大公國求助AI 想從天空榨出更多雨水

中央社／ 阿布達比25日綜合外電報導
阿拉伯聯合大公國杜拜。圖／Ingimage
阿拉伯聯合大公國杜拜。圖／Ingimage

頂尖專家討論如何幫助位處舉世最大沙漠之一的阿拉伯聯合大公國增加降雨，最新做法是利用人工智慧（AI）來改進「人工增雨」（Cloud seeding）。

油藏豐富的阿拉伯聯合大公國已投入數十年時間和數百萬美元，盼緩解無止境的乾旱。阿聯人口以外來為主，而且沒有受到氣候乾燥惡劣、夏季酷熱難耐的影響，數量不斷在增加。

儘管阿聯盡了最大努力，降雨仍然很少。

但上個月在阿布達比舉行的國際增雨論壇（International Rain Enhancement Forum）讓官員有了新希望，也就是利用AI從經常萬里無雲的天空中設法製造更多雨水。

其中一項倡議是一套改進人工增雨的AI系統。人工增雨即運用飛機將鹽或其他化學物質噴灑到雲團中以增加降雨的作法。

加州大學聖地牙哥分校（University of California SanDiego）斯克里普斯海洋研究所（Scripps Institution ofOceanography）西部天氣和水極端事件中心副主任戴爾莫納奇（Luca Delle Monache）說：「已經差不多完成了，我們正在最後收尾。」

然而，戴爾莫納奇承認，透過AI增雨對阿聯來說並非「靈丹妙藥」。阿聯與其他國家一樣，數十年來一直追求人工增雨。

人工增雨原理是設法讓小水滴增大，促使其產生降雨現象。戴爾莫納奇說，估計可因此增加10%到15%的降雨量

但它只對特定類型蓬鬆積雲有效，如果操作不當甚至會抑制降雨。

這個為期3年專案由阿聯的增雨計畫提供150萬美元資金，將衛星、雷達和天氣數據輸入演算法中，藉以預測未來6小時內哪裡會有可以進行人工增雨的雲團。

AI 雨量

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