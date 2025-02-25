「我想回家」逼8旬失智母入住養老院 女兒見慘況淚崩：一生愧疚

現代社會隨著高齡化的情況加劇，許多家庭面臨著照顧年邁父母的挑戰，而當工作與照護責任難以平衡時，將父母送入養老院成為不少人的首選。但這樣的決定，有時也伴隨著深深的罪惡感與後悔。日本便有一名50多歲的婦人，考量平日工作繁忙，於是將不願意搬離家中的80歲母親送入養老院，卻因此背負一生的內疚。

根據日媒「THE GOLD ONLINE」報導，現年51歲的佐原由美（化名）與丈夫共同生活並育有子女，幾年前因母親和子（化名）被診斷出輕度失智症，由美決定將母親接到自己家中照顧。然而，隨著時間推移，和子的身體狀況逐漸惡化，行動不便且跌倒次數增加，甚至出現「夜間徘徊」的情況，由美在工作與照顧母親之間疲於奔命、身心俱疲。

面對日益嚴峻的照護壓力，由美曾考慮辭職專心照顧母親，但家庭經濟壓力使她無法放棄工作，於是照護經理建議她將母親送入養老院。起初，由美對此提議感到抗拒，認為養老院環境陰暗，擔心母親會感到孤單和被遺棄。然而，隨著母親病情的加重，由美意識到自己無法提供足夠的照護，最終決定為母親尋找合適的養老院。

在尋找過程中，由美找到了一家每月費用約15萬日圓（約新台幣32866元）的養老院，與母親的退休金收入相當。然而，和子對此決定表示強烈反對，不願離開熟悉的家。由美在說服母親的過程中，感受到深深的內疚，但為了家庭的整體利益，她還是堅持了這個決定。

「我想回家…我為什麼必須待在這裡？」和子入住養老院後情緒變得低落，經常表達對家的思念，她對陌生的環境感到不安，與其他住戶的互動也不積極。儘管照護機構將和子的生活起居都照顧得很好，但她的臉色卻越來越陰沉，甚至試圖逃離養老院。

由美經常去探望母親，但她發現和子一天比一天不愛說話，每次見面都能感受到母親的失落與孤獨，這讓由美的內疚感與日俱增。六個月後，和子開始難以獨自行走、臥床不起，不得不轉移到另一家醫療機構。

「我假裝沒看見，但我別無選擇，只能讓她留在這裡」，當看著瘦到幾乎說不出話的母親時，由美因難以忍受的痛苦而淚流滿面。她質疑自己是否真的做出了正確決定，僅考量到要為母親提供一個安全的環境，卻沒想過要在母親生命的最後一刻陪伴她。

針對由美的情況，理財規劃師小川洋平建議，在面對親人需要照護的情況下，家庭成員應該共同分擔責任，避免將壓力集中在一人身上。此外，為了應對這種情況，重要的是透過資產配置和保險等理財方式，事先準備好老年入住護理機構的資金，以盡量減少家人負擔。

由美的經歷反映了現代社會中，許多家庭在面對長者照護問題時的兩難處境，在工作與照護之間尋求平衡，需要家庭成員的共同努力和理解。當家庭在做出關鍵決策時，尊重長者意願並提供持續的關愛，盡量讓他們參與決策過程，以避免出現抵觸情緒，才能減少內疚感讓家庭關係更加和諧。