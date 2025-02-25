新加坡詐騙損失金額創新高 星媒：加密貨幣詐騙成隱憂

全球詐騙問題持續存在，在新加坡，根據官方數據顯示，2024年總損失金額創下新幣11億元新高；新加坡媒體今天報導，詐騙者利用加密貨幣難以追查的特性，快速轉移款項以規避執法打擊行動，成為一項新的詐騙趨勢。

新加坡警察部隊今天公布2024年全年詐騙和網絡犯罪數據。其中詐騙案總數在2024年增加10.6%至5萬1501起。聯合早報、海峽時報（The Straits Times）等媒體報導，有關詐騙損失金額，2024年增加70.6%，從2023年的新幣6億5180萬元增至新幣11億1240萬元，創歷史新高。

警方表示，部分詐騙類型案件數有所下降，但因個別案件的損失金額大增，導致整體的損失金額大幅度上升。

報導指出，新加坡加密貨幣詐騙損失金額的占比也顯著上升，從2023年約6.8%，增長至2024年的約24.3%。加密貨幣平台款項流動迅速特性，加上不像傳統銀行等金融機構受到嚴格監管，且各國的監管程度不一等原因，加深追回損失款項的難度。

從案件數量來看，2024年最常見的5類詐騙分別是電子商務、求職、釣魚、投資和假朋友來電詐騙。電子商務詐騙的數量最多，共有1萬1665起，造成至少新幣1750萬元的損失，交易涉及演唱會門票，多數受害者年齡在30至49歲之間。

亞洲新聞台（CNA）報導，去年1月和2月，超過330人成為歌手泰勒絲（Taylor Swift）演唱會門票詐騙案的受害者，損失至少新幣21萬3000元。旅遊平台Trip.com數據曾顯示，泰勒絲新加坡巡演前後的兩週時間內，當時航班與飯店預訂量成長翻倍，住宿成長幅度更達462%。據彭博（Bloomberg）發布的相關調查顯示，光在新加坡，泰勒絲演唱會能為星國去年第一季帶進2.25億至3億美元。