快訊

死者身分遭冒用！嘉義罷免連署再傳造假 領銜人致歉「放棄第2階段」

林岱樺為高喊「政治干預司法」道歉 傳全因賴清德這句話

柯文哲恩師、心臟權威朱樹勳過世 享壽87歲…醫院今發聲明哀悼

大阪世博門票銷售不如預期 首相籲全國知事炒熱氣氛

中央社／ 東京25日專電

2025年世界博覽會（大阪關西世博）4月13日開幕，目前門票售況不佳。日本首相石破茂今天在首相官邸與全國知事會成員會談時，呼籲全國各知事（地方首長）協助炒熱世博氣氛。

石破茂和經濟產業大臣武藤容治等人今天在首相官邸與全國知事會會長、宮城縣知事村井嘉浩等知事舉行會談，大阪府知事吉村洋文則是透過視訊與會。

武藤在會談中表示，多次入場門票（通期PASS）在開幕日4月13日到5月31日之間，將可享受8折優惠價，原價3萬日圓（約新台幣6680元），只需2萬4000日圓。此外，多次入場門票進場的時間，也可從原本規定的11時提前2個小時，9時就可進場。

此外，為了讓民眾方便購票，將販售世博舉辦期間不需進行ID登記的電子票，以及在會場當天可購買的門票。

石破表示，「世博要炒熱氣氛就從現在開始，這對地方創生而言，是絕佳的機會。期待大家好好思考符合每個年齡層、地區的門票銷售法。」

會談後，村井對媒體表示，「舉辦世博如果人民不能樂在其中的話，真的是損失。全國知事會將好好地宣傳世博的好。」

有關多次入場票以折扣優惠價販售一事，村井說：「這樣可讓民眾更有意願參觀世博。但是，坦白說，這樣的優惠措施應該早一點實施。」

大阪關西世博會場位於大阪市此花區的夢洲，舉辦期從2025年4月13日至10月13日為止，共184天。

世博 大阪 石破茂

延伸閱讀

日相石破茂：盼不留下錯誤教訓結束俄烏戰爭

川普喊救美國晶片…台積電能併英特爾？財經專家：萬萬不可

才見完川普…日相石破茂最快5月訪陸 盼改善日中關係

物價漲日圓貶 日相石破茂：堅持強化防衛能力

相關新聞

日本京都主要景點外國客大增 本地客轉往「隱藏景點」

日本京都市政府調查顯示，在包括去年秋天市內主要景點外國訪客數大增，日本本地客轉往周邊「隱藏景點」旅遊等情況下，市府認為「...

德國的挑戰：AfD成第二大黨、美歐關係變化中

德國2025年2月23日舉行大選，保守派贏得勝利，中右翼基督教民主聯盟（CDU ）主席梅爾茨（Friedrich Merz）將成為下一任總理；對梅爾茨來說，肩上的責任包括德國難民政策、經濟問題，以及更顯而易見且嚴峻的——政治極化、社會分歧。這一點，體現在極右翼政黨德國另類選擇黨（AfD）拿下第二多選票（得票率21%），即使預計CDU等大黨仍會拒絕與AfD合作、將其拒於執政聯盟之外，但選舉結果再次顯示其影響力日增；另一方面，美國總統川普對歐洲的態度，使梅爾茨表示德國必須從頭重塑安全安排、以及北約的未來同樣面臨考驗。

日本人常識不是遊客常識？觀光亂象激增 外國人違規行為屢惹火居民

近年來日本各地湧入大量外國觀光客，卻也帶來不少違規行為，引發當地居民困擾。北海道小樽市因為電影拍攝地，吸引大量中國與韓國遊客前來朝聖，今年1月，小樽市JR朝里站甚至發生中國遊客闖入鐵軌拍照，最後遭列車撞擊身亡的事故。

倫敦是英國最富有的城市 但同樣逃不過「這問題」

倫敦不像以前一樣年輕又充滿朝氣了。它可能是英國最富有、最有生產力的城市，但高齡化速度與鄉村相當。

咖啡豆價格衝上50年新高 農民卻笑不出來

儘管咖啡豆價格已衝上50年新高，但農民卻笑不起來，因為今年的獲利可能不如去年。價格上漲可能導致人們減少飲用咖啡，轉而選擇...

梵蒂岡：教宗尚未脫離險境 院內度過平靜一夜

根據梵蒂岡公布的教宗最新病況，罹患雙側肺炎、病情危急的教宗方濟各（Pope Francis）在醫院內度過又一個平靜夜晚，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。