日本櫻花季進入倒數 東京搶先最快3/21開花、3/29盛開

日本一年一度的櫻花季進入倒數，4家民間氣象公司各自公布今年最新版染井吉野櫻開花預測，東京最快可能在3月21日開花、3月29日盛開；晚的話可能在3月25日開花、4月2日盛開。

日本民間氣象公司Weather Map在2月20日公布最新櫻花開花預測，東京可能在3月21日搶先日本各地開花；緊接著是宮崎在3月22日開花。

根據預測，東京可能在3月21日開花、3月29日盛開；宮崎可能在3月22日開花、3月31日盛開；福岡可能在3月23日開花、3月30日盛開；大阪可能在3月27日開花、4月3日盛開；仙台可能在4月4日開花、4月9日盛開；札幌可能在4月24日開花、4月28日盛開。

日本氣象新聞公司（Weathernews）2月13日公布今年第3次櫻花開花預測，東京、福岡跟高知將搶先在3月21日開花；緊接著是3月22日開花的長崎、廣島及橫濱；大阪可能在3月25日開花、青森4月18日開花、札幌4月24日開花。

日本氣象協會2月25日公布最新櫻花開花預測，福岡跟高知將在3月20日開花，是日本最早開花的兩個地方；東京緊接著在3月22日開花，之後依序是名古屋3月23日開花、京都3月24日開花、大阪3月25日開花、金澤3月27日開花、仙台4月2日開花，及札幌4月23日開花。

日本氣象株式會社2月20日公布今年第5次櫻花開花預測，日本最早開花的地區是3月25日的東京，接著是3月27日的福岡；大阪可能會在3月30日開花。

日本全境開花日可能跟往年差不多或來得晚，從東京3月25日開花後，接著會在四國地方及九州地方開花。

根據預測，東京可能在3月25日開花、4月2日盛開；大阪跟京都可能在3月30日開花、4月7日及8日盛開；福岡可能在3月27日開花、4月4日盛開。

日本氣象協會指出，日本氣象廳一般來說都用染井吉野櫻來觀測櫻花開花及滿開狀態，但在染井吉野櫻不常見的北海道部分地區則用大山櫻（也稱蝦夷山櫻）、在西南群島用山櫻花作為替代品種進行觀測。

所謂開花與盛開的標準，只要當地由氣象廳指定作為觀測的標準木上開花5到6朵，就代表今年櫻花開花；如果標準木上逾8成花蕾都綻放，就代表今年櫻花盛開。

由於各民間氣象公司預測或有出入，櫻花開花等相關資訊僅供參考。