台梵攜手援助巴勒斯坦弱勢兒童 展現人道關懷

台灣與梵蒂岡合作人道援助,攜手捐贈資源給耶路撒冷「柱石聖母學校」,協助巴勒斯坦弱勢兒童,展現台灣無國界愛心及對弱勢群體的關懷,並彰顯台灣與教廷的深厚邦誼與共享價值。

台灣與梵蒂岡邦誼歷久彌堅,經常攜手合作人道援助工作。駐以色列代表李雅萍24日與教廷駐耶路撒冷代表團出席耶路撒冷「柱石聖母學校」(Colegio Español Ntra. Sra. del Pilar)援贈儀式,與教廷駐以色列大使易福霖總主教(Archbishop Adolfo Tito Yllana)共同捐贈協助巴勒斯坦弱勢兒童,校方 Hedwig Ntutu修女等人代表受贈,彰顯台灣與教廷愛心無國界的共享價值。

李雅萍表示,在外交部、台灣駐教廷大使館李世明大使與教廷愛德服務部(Dicastery for the Service of Charity)部長約斯基樞機主教(Cardinal Konrad Krajewski)共同倡議支持下,促成此次捐贈。李雅萍強調,台灣政府以實際行動協助各地弱勢群體,展現台灣人道關懷精神,也再次彰顯台灣與教廷間深厚邦誼,以及彼此共享的人道關懷價值與理念。

易福霖總主教表示,感謝台灣的善心捐款,過去派駐台灣時也親身深刻感受台灣的民主與自由,以及台灣人民的友好與熱情,此次善款是來自台灣的禮物,展現台灣人道關懷精神無遠弗屆,並強調台灣的善舉對於協助貧困兒童的學校教育至關重要。

耶路撒冷「柱石聖母學校」於1923年成立,位於耶路撒冷舊城基督教區,旨在協助貧困兒童,提供其語言、宗教及基本教育課程。該校目前共接收165名巴勒斯坦弱勢兒童,並由「加爾瓦略山傳教修女會」(Misioneras Hijas del Calvario)負責管理,該修道會以教育及慈善服務為使命,並在不同國家推動福音及教育相關工作。