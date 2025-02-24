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政府間氣候變遷問題小組會議揭幕 聯合國：時間緊迫

中央社／ 巴黎24日綜合外電報導

聯合國政府間氣候變遷問題小組會議今天在中國杭州揭幕，預計就發布下一次重大全球暖化科學評估報告的時間安排及內容進行談判；美國科學家據報將缺席本次會議。

法新社報導，本次政府間氣候變遷問題小組（Intergovernmental Panel on Climate Change， IPCC）會議是在有紀錄以來最熱的一年引發全球對暖化速度日益擔憂的情況下舉行。

然而，討論焦點將圍繞IPCC的下一份評估報告能否趕在2028年「全球盤點」（Global Stocktake）前發布，以作為各國檢視應對氣候變遷進展的關鍵依據。一些主要排放國反對在這個期限前完成報告。

IPCC創立於1988年，目的是為政策制定者提供建議。

美國總統川普退出「巴黎協定」（ParisAgreement），也為會議蒙上陰影。有媒體報導指，華府可能不會派遣代表參加這場為期5天的會議。

許多富裕國家以及受氣候變遷影響最嚴重的開發中國家支持加速進行這個由3部分組成的評估報告，但他們面臨一些石油生產國和主要排放國的反對，其中包括印度及中國。

評估報告內容將涵蓋物理科學、氣候影響，以及減低溫室氣體水準的解決方案。

聯合國環境規劃署（UN Environment Programme）執行長安德森（Inger Andersen）示警，巴黎協定將氣溫升幅控制在工業化前水準攝氏1.5度的目標「從數學上來看還是可能實現，但我們已經逼近極限」。

安德森強調，「時間不等人」，並敦促會談取得「雄心勃勃」的結果。

觀察人士擔憂，這次會議將是決定報告能否在「全球盤點」前發布的最後機會。

據熟悉會談內容但未獲授權公開發言的人士，「我認為這次談判之所以如此艱難，是因為我們身處地緣政治壓力升高、氣候變遷帶來經濟影響，以及從化石燃料轉型的關鍵時刻。」

巴黎協定 氣候變遷 科學家

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