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梵蒂岡：教宗尚未脫離險境 院內度過平靜一夜

中央社／ 梵蒂岡24日綜合外電報導
天主教教宗方濟各。圖／美聯社
天主教教宗方濟各。圖／美聯社

根據梵蒂岡公布的教宗最新病況，罹患雙側肺炎、病情危急的教宗方濟各（Pope Francis）在醫院內度過又一個平靜夜晚，目前持續休養中。

梵蒂岡表示，「這一夜平安度過，教宗在睡夢中休養。」本次入院治療是他2013年就任教宗以來時間最長的一次。

現年88歲的教宗方濟各14日因罹患支氣管炎進入羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital）治療，之後病情惡化為雙側肺炎。本月22日，教廷首次示警稱教宗「病情危急」。

教宗醫療團隊負責人阿菲利（Sergio Alfieri）21日在記者會上示警，「這類病例的真正風險在於細菌進入血液」，如此可能引發危及性命的敗血症。

教宗病況引發各方關切，全球各地的天主教徒紛紛為他禱告，盼他早日康復，這也引發他可能請辭下台的猜測。

2013年，先教宗本篤十六世（Benedict XVI）以心力和體力日益衰退為由辭去教宗職位，成為將近600年來首位退位的教宗。方濟各曾稱他不排除效法本篤十六世，但他也屢次表示，目前「還不是時候」。

教宗 方濟各 梵蒂岡

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