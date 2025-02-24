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日本多地下大雪 青森縣有房屋遭積雪壓垮

中央社／ 東京24日綜合外電報導
下雪示意圖。圖／路透社
下雪示意圖。圖／路透社

日本多地受強烈寒流侵襲紛紛下雪，其中青森縣前幾天因為積雪大增，今天相繼確認積雪壓壞建築物的災情；京都市今天也傳出，因為路面凍結與積雪而引發的車禍。

青森縣以津輕地區為主的地區，近幾天降下大雪，弘前市昨天清晨積雪一度達160公分，超越2013年2月創下的153公分最高紀錄，寫下當地從1982年開始統計以來的新高紀錄。

青森電視台（ATV）的記者今天目擊青森市中央1區，有1棟房屋的屋頂崩落，且能見到建物內部的樣子，當時屋頂積雪約50公分厚。這棟建物位在青森市市公所附近，目前被當作倉庫。

另外，在青森縣浪岡地區也發生倉庫坍塌的災情，根據受災的倉庫所有者表示，當時屋頂的積雪厚度達150公分，所幸這兩起事件均未造成人員傷亡。

截至本月21日止，青森縣內已確認390起住宅等建築物受損的事件。

「京都新聞」報導，京都市西京區大枝沓掛町今天上午發生疑似捲入6輛車的車禍，京都市消防局表示，2人因此受到輕傷；京都府西京警察署表示，事發現場是山路，當時正下著雪且路面凍結。

另外，新潟電視台報導，新潟縣上越市政府昨天與今天均表示發生災情，從本月22日開始的3天連續假，當地就有3人因為除雪受傷。

而今天適逢日本3天連續假的最後一天，天氣狀況也影響鐵路運行，像是JR奧羽本線的轉轍器因為無法切換導致2班列車取消；JR五能線也因為除雪作業窒礙難行，雙向列車共12班列車取消。

日本放送協會（NHK）報導，截至今天下午4時，氣象廳觀測到多地的積雪深度為：青森縣酸湯地區497公分，新潟縣魚沼市守門地區378公分，新潟縣津南町376公分，山形縣大藏村肘折地區328公分，福島縣只見町304公分，山形縣西川町大井澤303公分等。

氣象廳預測，冬季氣壓分布將逐漸消退，不過寒流影響仍會持續到今天傍晚，因此近山區為主的地方恐會降雪，近畿地區、中國地區、四國地區平地也可能會降下局部性大雪。

京都 日本 青森

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