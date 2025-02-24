韓國啟用電子入境卡 抵達3天前可至官網填表
韓國法務部今天宣布，即日起開放外國旅客填寫電子入境卡，旅客可在入境前3天起至官方網站www.e-arrivalcard.go.kr提交申報表，紙本入境卡也將持續實施至今年底。
綜合韓聯社和「韓國前鋒日報」（The KoreaHerald）報導，過去入境韓國的外國人須在機場填寫紙本入境卡，再交由移民官員一張張掃描。由於這種方式太過耗時，韓國法務部決定採用電子入境卡，以加快通關程序並替旅客增加便利性。
法務部表示，為盡量減少新系統上路初期造成的混亂，今年底前旅客可自由選擇紙本或電子入境卡。
在韓國停留不超過90天的外籍人士，須在入境時填寫入境申報表格。
根據新規定，若提交電子入境卡後未在72小時內入境，則入境卡將自動失效。
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