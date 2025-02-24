快訊

劉佩真捲爭議請辭 台企銀代理董事長「他」出任

川普奇怪祝賀文…梅爾茨不領情 譴責美干預德國大選

俄國駐法國馬賽領事館傳出爆炸 俄外交部：符合恐攻特徵

韓國啟用電子入境卡 抵達3天前可至官網填表

中央社／ 首爾24日綜合外電報導

韓國法務部今天宣布，即日起開放外國旅客填寫電子入境卡，旅客可在入境前3天起至官方網站www.e-arrivalcard.go.kr提交申報表，紙本入境卡也將持續實施至今年底。

綜合韓聯社和「韓國前鋒日報」（The KoreaHerald）報導，過去入境韓國的外國人須在機場填寫紙本入境卡，再交由移民官員一張張掃描。由於這種方式太過耗時，韓國法務部決定採用電子入境卡，以加快通關程序並替旅客增加便利性。

法務部表示，為盡量減少新系統上路初期造成的混亂，今年底前旅客可自由選擇紙本或電子入境卡。

在韓國停留不超過90天的外籍人士，須在入境時填寫入境申報表格。

根據新規定，若提交電子入境卡後未在72小時內入境，則入境卡將自動失效。

法務部

延伸閱讀

韓國瑜呼籲法務部人道考量 讓柯文哲見父「最後一面」

《殭屍校園》班長太美！25歲趙怡賢「禮服造型優雅大方」髮型、妝容受韓網一片好評

影／學習韓劇輕盈妝感及髮型 弘光科大學生韓國西京大學研習

開幕送炸雞年糕！ 連鎖「南韓豬肉湯飯」插旗高雄大遠百

相關新聞

咖啡豆價格衝上50年新高 農民卻笑不出來

儘管咖啡豆價格已衝上50年新高，但農民卻笑不起來，因為今年的獲利可能不如去年。價格上漲可能導致人們減少飲用咖啡，轉而選擇...

梵蒂岡：教宗尚未脫離險境 院內度過平靜一夜

根據梵蒂岡公布的教宗最新病況，罹患雙側肺炎、病情危急的教宗方濟各（Pope Francis）在醫院內度過又一個平靜夜晚，...

日本多地下大雪 青森縣有房屋遭積雪壓垮

日本多地受強烈寒流侵襲紛紛下雪，其中青森縣前幾天因為積雪大增，今天相繼確認積雪壓壞建築物的災情；京都市今天也傳出，因為路...

美航飛印度班機爆炸彈威脅 乘客還原現場「很害怕，全機靜悄悄」

美國航空公司（American Airlines）一架從美國紐約飛往印度新德里的班機，今天因一起後經判定為「不可信」的安...

曾敗給梅克爾 德國新總理梅爾茨從商10年能拯救歐盟嗎

德國23日舉行國會選舉，根據出口民調，69歲的基督教民主聯盟（簡稱基民黨）黨魁梅爾茨（Friedrich Merz）將成為下任總理，成為德國史上年紀最大的新任總理。梅爾茨曾為前總理梅克爾（Angela Merkel）在黨內的手下敗將，並棄政從商近10年，可謂大器晚成。過去幾乎無人看好的梅爾茨如何能敗部復活？他能拯救德國和歐盟嗎？

2000名觀眾如癡如醉！溫哥華音樂饗宴 台裔指揮家謝建得完美演出

加拿大著名台裔指揮家謝建得（Ken Hsieh）領導的溫哥華大都會交響樂團（VMO）與百年歷史的巴哈合唱團、加拿大著名鋼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。